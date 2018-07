Aníbal Fernández aseguró que el campo está “padeciendo” la crisis

El titular de la Sociedad Rural de Lincoln, Anibal Fernández, planteó un panorama poco alentador para el sector agropecuario. Apuntó a los costos de los insumos y a las cargas impositivas. Además consideró que el ajuste se debe dar dentro del Estado. “Cada diputado bonaerense nos cuesta a los ciudadanos $4 millones por mes, y eso no está bien”, expresó y agregó “al campo le pasa exactamente lo mismo que al resto de la sociedad: estamos en medio de una crisis que se agrava día a día, paralizados, padeciendo lo mismo que todos”.

El ruralista brindó una conferencia de prensa donde argumentó: “Si bien hoy la soja tiene un precio interesante internamente, los insumos subieron de tal forma que la baja en retenciones no sirve. Todos se creen que en el campo estamos bien y no es así, estamos todos iguales, todos tenemos problemas. Por ejemplo, los tambos pierden dinero todos los meses, tienen que vender la leche a $6,40 cuando producirla cuesta $8. Lamentablemente terminan desapareciendo y son familias que se quedan sin ingresos”. En este sentido agregó: “los impuestos son cada vez más onerosos. El Inmobiliario, en algunos casos, es impagable. En Lincoln hay 550 mil hectáreas y 150 mil son agrícolas, el resto son campos que no son rentables y los impuestos son para todos iguales, como si todos sembraran soja. Con la tasa de caminos que estamos pagando tendrían que estar en óptimas condiciones y, si bien están mejor, todavía falta muchísimo. No sabemos para dónde va a enfilar este Gobierno, si esto va a salir bien o va a salir mal, y eso genera mucha angustia”.

Por último expresó: “No tenemos expectativas porque no sabemos qué va a pasar. Esperemos que dejen de ajustar porque ya no nos queda nada. En los medios nacionales quieren mostrar que el campo está súper bien cuando no somos ajenos a lo que pasa en el resto de la sociedad”.