Exsecretario de Hacienda de Lincoln, con prisión domiciliaria

El ex secretario de Hacienda de Lincoln, Mario Ruiz, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y por lo tanto salió de la Unidad Penitenciaria N° 13 de Junín, en donde se encontraba detenido desde hacía varios meses.

Junto con Ruiz estaban, y continúan, detenidos otros ex funcionarios de la Municipalidad linqueña: el ex intendente Jorge Fernández; el ex contador municipal, Walter Fernández; y el ex tesorero, Marcelo Porto. Todos ellos procesados por causas de presunta corrupción durante la administración fernandista en la comuna.

La hija del ex funcionario hace unos días había criticado el accionar de la Justicia. “La decisión de que continúe preso fue un golpe bastante bajo, porque mi viejo no tenía nada que ver”, manifestó sobre la situación de su padre.