Plan de autoconstrucción de unas 20 viviendas con fondos municipales

Hasta el viernes 29 de junio estará abierta la inscripción para el Registro Permanente Habitacional con el fin de conformar un listado con postulantes para la implementación del Plan de Autoconstrucción I.

Desde la Dirección de Viviendas, perteneciente a la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Lincoln, indicaron que de acuerdo a la normativa vigente el viernes 29 será el último día de inscripción para esta primera etapa de autoconstrucción y se atenderán turnos asignados hasta el viernes 6 de julio inclusive. A partir de esa fecha, se desarrollará la etapa de selección de los postulantes que formarán parte de la construcción de estas primeras 20 viviendas financiadas con fondos municipales.

Cabe recordar que el miércoles 27 de junio, las oficinas del Municipio permanecerán cerradas debido al asueto administrativo dispuesto por el Día del Trabajador del Estado. Por ese motivo, los turnos correspondientes al 27/6 fueron reprogramados para el 3/7.

Las familias aspirantes a participar de este plan de acceso a la vivienda podrán inscribirse en la Dirección de Vivienda, dependiente de la Secretaría de Acción, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Pueden aplicar familias que no cuenta con acceso al crédito hipotecario y que cuenten con miembros que estén en condiciones de trabajar en la autoconstrucción.

Implementación

Tras el periodo de inscripción, habrá un periodo de calificación y selección de las familias que aplican para este plan de acuerdo a un Sistema de Puntaje para la Asignación de Viviendas.

Posteriormente, se publicará el listado con titulares y suplentes con las familias que califican y serán las seleccionadas para participar de esta etapa de 20 viviendas familiares. Además, se abrirá un periodo de objeciones e impugnaciones y el Honorable Concejo Deliberante deberá aprobar la designación de los adjudicatarios.

Una vez cumplido estos pasos, se dará inicio a una instancia de capacitación que estará coordinada por el equipo de capacitadores que acompañará a los integrantes de las familias que conformen el grupo de constructores.

Se prevé que hacia el mes de octubre, pueda dar inicio la construcción de estas primeras viviendas que se llevarán a cabo de acuerdo a este plan que apunta a ser replicado en diferentes puntos de la ciudad y en las localidades.

En el plazo de un año las viviendas deberán ser finalizadas y se procederá al sorteo y asignación de las viviendas a las familias que formaron parte de la autoconstrucción.

Requisitos

Ser argentino, tener al menos 2 años de residencia comprobada en Lincoln, no poseer inmuebles y no contar con la posibilidad de calificar para un crédito hipotecario.

Lo determinante para la autoconstrucción es que haya una persona -o varias dentro de una misma familia- que esté en condiciones de trabajar en la construcción de su casa durante media jornada por el plazo que demande la construcción de estas 20 viviendas. Cabe destacar que no hace falta contar con conocimientos de albañilería o trabajos previos en obras.

Los interesados en conocer más detalles sobre este plan o que tengan intenciones de anotarse deberán acercarse a la oficina de la Dirección de Viviendas de la Secretaría de Acción, ubicada en el Palacio Municipal, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.