Habló la hija del exsecretario de Hacienda: "se comprobó que la firma no era suya"

La hija de Mario Ruiz, exsecretario de Hacienda del Municipio de Lincoln, aún detenido en la causa que investiga supuestos hechos de corrupción durante la gestión del exintendente Jorge Fernández, criticó el accionar de la Justicia. “La decisión de que continúe preso fue un golpe bastante bajo, porque mi viejo no tenía nada que ver”, manifestó Daniela Ruiz.

A la espera de una definición judicial, insistió en la inocencia de su padre. “Nunca tuve dudas de que mi viejo no era culpable. Lo conozco y siempre tuve en claro eso”, expresó Daniela en declaraciones a La Posta Radio (FM 88.5).

Luego de que se dieran a conocer las pericias que habían determinado que la firma de Ruiz era falsa, se esperaba que la Justicia dispusiera su libertad, pero, hasta el momento, no se avanzó en ese camino. “La decisión de que continúe preso fue un golpe bastante bajo, porque mi viejo no tenía nada que ver. Hay una firma como prueba que él siempre dijo que no era suya y estamos peleando desde el primer día para que se hagan las pericias y, cuando por fin conseguimos la prueba de que se había falsificado la firma, la jueza no lo tomó en cuenta”, consideró Daniela.

En este sentido agregó: “Eso nos desanimó mucho porque era la única prueba que había en su contra y, ahora, no sabemos con qué van a salir, porque no hay pruebas para mantenerlo preso y, sin embargo, no lo liberan. No sabemos cuáles son los parámetros de la Justicia ni cuáles son los plazos, ya que, claramente, acá no se está actuando a derecho”.