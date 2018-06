Carlitos Balá estará en la presentación de un libro sobre su vida profesional

Hoy continúa la Tercera Feria del Lector , que dio inicio el jueves último en el Centro de Exposiciones La Estación, de la ciudad de Lincoln.

A las 17 se hará la presentación biográfica “Aquí llegó Bala”, charla con su autor, Rubén Carrera y Carlitos Balá.

Carlitos Balá, es un actor y animador argentino, cuyo real nombre es Carlos Salim Balaa. Se dedicó principalmente al género humorístico e infantil. En los '70 y '80 fue muy popular su programa "El Show de Carlitos Balá", donde demostró sus dotes como cantante, las cuales quedaron plasmadas en varios discos. Sus éxitos: "Aquí llegó Balá", "Angueto, quédate quieto", "La Carrindanga", etc.

A las 18.30 habrá una charla con Sergio Olguín, quien nació en Buenos Aires en 1967 y estudió Letras en la UBA. Trabaja como periodista desde 1984. Fundó la revista V de Vian, y fue cofundador y el primer director de la revista de cine El Amante. Ha colaborado en los diarios Página/12, La Nación y El País (Montevideo). Editó, entre otras, las antologías Los mejores cuentos argentinos (1999), La selección argentina (2000), Cross a la mandíbula (2000) y Escritos con sangre (2003). En 1998 publicó el libro de cuentos Las griegas (Vian Ediciones) y en 2002 su primera novela, Lanús, reeditada en España en 2008. Le siguieron Filo (2003) y las narraciones juveniles El equipo de los sueños (2004) y Springfield (2007), traducidas al alemán, francés e italiano. Oscura monótona sangre mereció el V Premio Tusquets Editores de Novela 2009, según el jurado, por la magnífica resolución de una trama de obsesión y doble moral, de pasión y conflicto social, en la que se ve envuelto el protagonista, un hombre dispuesto a traspasar todos los límites por una relación inconfesable. También ha publicado La fragilidad de los cuerpos y hoy sus libros son publicados por editorial Alfaguara.

Mañana domingo, a las 15, será una charla con Pedro Mairal.

Pedro Mairal nació en Buenos Aires en 1970. Su novela “Una noche con Sabrina Love” recibió el Premio Clarín en 1998 y fue llevada al cine. Publicó además las novelas El año del desierto y Salvatierra, el volumen de cuentos Hoy temprano, y los libros de poesía Tigre como los pájaros, Consumidor final y Pornosonetos. En 2007 fue incluido por el jurado de Bogotá39 entre los mejores escritores jóvenes latinoamericanos. Trabaja como guionista y escribe para distintos medios gráficos. En 2011 condujo el programa de televisión Impreso en Argentina. En 2013 publicó la novela en sonetos El gran surubí, y El equilibrio, una recopilación de las columnas que escribió durante cinco años para el semanario Perfil. La uruguaya, novela publicada en 2016, es un éxito internacional de crítica y público. Su último libro es Maniobras de evasión (2017).

También mañana, a las 18.30, habrá una charla con Martín Sivak.

Sivak nació en Buenos Aires en 1975. Es licenciado en Sociología (Universidad de Buenos Aires) y doctor en Historia de América Latina (Universidad de Nueva York), ha trabajado más de veinte años como periodista. Publicó El asesinato de Juan José Torres (1997), El dictador elegido: biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez (2001), El doctor: biografía no autorizada de Mariano Grondona (2005), Santa Cruz: una tesis (2007), Jefazo: retrato íntimo de Evo Morales (2008, traducido al inglés, francés, italiano y chino) y los tomos Clarín, el gran diario argentino: una historia (2013) y Clarín, la era Magnetto (2015) que fueron editados en inglés en un solo libro en los Estados Unidos. Es docente universitario, editor y escribe para diarios y revistas de la Argentina y el exterior. Con el libro El salto de papá (Seix Barral) reconstruye la conmovedora historia de vida de Jorge Sivak, un banquero comunista cuya historia refleja las contradicciones y absurdos de la burguesía nacional.