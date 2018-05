Completaron el reemplazo del techo del edificio que comparten el Archivo Histórico y la Dirección de Niñez

El intendente Salvador Serenal e integrantes de su gabinete supervisaron la finalización de la obra de cambio de techo del edificio que comparten el Archivo Municipal “Prof. Andrés Allende” y de la Dirección de Niñez y Adolescencia, ubicado en Pasaje Canela y Saavedra.

A través de una inversión de $623.239 -efectuada con recursos del Fondo de Financiamiento Educativo- se realizó la reparación integral del techo del Archivo Histórico que funciona en el edificio ex Materno y que abarca un total de 710 m2 de cubierta de tejas que fueron reemplazadas con nuevas chapas. De acuerdo a la información suministrada por funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, las reformas también alcanzaron la colocación de cenefas, canaletas y desagües.

El intendente Salvador Serenal expresó que “este edificio es importante para todos los linqueños. Esto fue el ex Materno Infantil, tiene mucha historia y tiene sentido de pertenencia para el barrio y para toda la comunidad”. Además señaló que “cuando asumimos, los edificios municipales estaban en pésimas condiciones. Y así fuimos, dentro de estos dos años y medio, poniéndolos en condiciones para poder trabajar dignamente y poder proyectar y planificar diferentes políticas que benefician a nuestra sociedad”.

“Este es el fruto de un trabajo coordinado en equipo. Acá hay dos actividades muy importantes, una refiere a nuestra identidad y nuestra historia y, por otro lado, la Dirección de Niñez y Adolescencia donde se trabaja con mucha vocación de servicio y con mucha sensibilidad tratando temas tan delicados”, indicó Serenal y agregó "hoy tenemos el techo y después tenemos que seguir por los otros pasos de la obra porque esto nos permite ir avanzando y proyectando. Así que más que feliz porque hoy son los hechos los que hablan más que las palabras, a la gente hay que devolverle la confianza con hechos y cuando cumplimos esos objetivos vamos demostrando a la comunidad que realmente estamos trabajando para ella como debe ser”.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Prof. Marisa Serenal manifestó que “hoy tenemos un techo seguro en este edificio tan emblemático. En un lugar donde está la historia de los linqueños que nos da pertenecia e identidad y, en otro lugar, donde está la Dirección de Niñez y Adolescencia cuidando y protegiendo a los chicos del futuro”. En tanto, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Arq. Roberto Cosentino explicó que “cuando vimos la amplitud del problema se decidió resolver el inconveniente cambiando la integridad del techo, remplazando toda la cubierta por un techo de chapa de estructura resistente”. “Estamos satisfechos de poder tener esta obra conclusa y hoy podemos proyectar más arreglos dentro del edificio, en su parte interior, como cielorraso y pintura”, señaló el funcionario.

Asimismo, el director del Archivo Histórico, Lic. Gustavo De Lucca declaró que “quisiera pensar en la función de estos espacios en donde tenemos que considerar que no solamente se trata de un edificio sino de un lugar donde se resguarda el pasado y el presente porque las preguntas que se le hacen al pasado siempre están en un determinado presente. Porque las preguntas se hacen desde una posible actualidad y sería imposible hacerse preguntas si los documentos no están custodiados o no están guardados, o no están en condiciones para ser observados y analizados en un futuro”.

“Todo el equipo de trabajo del Archivo Histórico se encuentra en buenas condiciones para mantener esa presencia del Estado y para estar trabajando conscientemente a futuro. Van a estar beneficiadas ampliamente las generaciones que nos van a superar”, concluyó De Lucca.