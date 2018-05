Lincoln se sumó al SAME Provincia e incorporó una nueva ambulancia de alta complejidad

En un acto que contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, Lincoln se sumó al primer servicio de emergencias de la Provincia, convirtiéndose así en el distrito 50 que lo implementa. La puesta en funcionamiento se hizo efectiva en el Hospital Municipal “Dr. Rubén Miravalle” luego de la firma del convenio y de la entrega de una ambulancia de alta complejidad.

El acto estuvo encabezado por el intendente municipal Salvador Serenal; el secretario de Salud, Dr. Gustavo Brusca; y el director del Hospital Municipal, Dr. Sergio Lorenzo, quienes recibieron de manos del coordinador del Sistema Atención Médica en Emergencias (SAME) Provincia, Federico Pupillo, una ambulancia de alta complejidad, equipada con cardiodesfibrilador y bolsos completos con los kits correspondientes para la atención de trauma, vía aérea, parto y quemados.

Serenal sostuvo que “este momento representa el puntapié inicial, desde hoy Lincoln tiene su ambulancia, su personal que ya participó en instancias de capacitación con los equipo del SAME; eso significa que hay mucha compromiso de este lado para lograr una mejor atención de salud para todos los vecinos”. Además, afirmó que “este es el resultado de una gran red de colaboración que, tras la iniciativa de nuestra Gobernadora para implementar el SAME en la provincia de Buenos Aires, se sostiene gracias al trabajo en equipo y la vocación de servicio de un gran recurso humano preparado para salvaguardar la vida de todos los bonaerenses”.

A su turno, Sergio Lorenzo afirmó que “esto nos permite dar un paso importante en busca de nuestra meta que es lograr una mejor calidad de atención para nuestra ciudadanía. Con el SAME, no solo recibimos tecnología y equipamiento, sino que también recibimos el acompañamiento en la capacitación que nos brinda la experiencia del equipo”.

Por su parte, el coordinador del SAME, Federico Pupillo dijo que “como suele expresar nuestra gobernadora, ‘Hay que hacer y hay que estar’; por eso desde el Ministerio (de Salud) es muy importante estar acá para transmitirles ese agradecimiento porque trabajando juntos es la manera de poder cambiar todo. Y agregó: “Eso es lo que se propone la llegada del SAME a la provincia de Buenos Aires, que también llega para colaborar con el resto de las fuerzas que muchas veces intervienen en emergencias como son Bomberos, Policía, Defensa Civil, entre otras”. El funcionario provincial, que llegó a Lincoln en nombre de la cartera de Salud conducida por Andrés Scarsi, destacó “la experiencia de más de 30 años del SAME en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y resaltó que su implementación “es una política de Estado que es hacia donde queremos ir también en la Provincia y que tiene que ser sostenida y acompañada en el tiempo”.

Asimismo, Pupillo mencionó que continuarán los intercambios para acercar nuevas capacitaciones, compartir simulacros ante desastres y/o emergencias que serán coordinados con las autoridades locales porque, según dijo: “Es muy importante mantener esa relación y apoyarnos mutuamente para construir estos equipos de trabajo que requieren de mucha coordinación y rápida intervención”. Pupillo resaltó que Lincoln es el municipio número 50 que se incorpora al SAME, “una red que mes a mes se está ampliando” y que de acuerdo a lo previsto desde el Ministerio de Salud de María Eugenia Vidal durante el 2018 apunta a integrar entre 80 y 90 distritos.

La emergentología de Lincoln es absorbida por el Hospital Municipal y se debe en un 90% a accidentes de tránsito protagonizados por motociclistas. Recientemente, el HML comenzó a implementar el sistema TRIAGE para la atención por guardia y su nivel de atención promedio anual es de aproximadamente 21 mil emergencias.

Cómo funcionará

Para dar aviso al SAME, cualquier vecino de Lincoln podrá comunicarse de forma gratuita a la línea 107 que desde ahora será de uso exclusivo para demandar atención ante casos de urgencia y/o accidentes.

Las llamadas al 107 serán recibidas por una operadora del Centro de Operaciones Lincoln (COL) que solicitará al demandante algunos datos básicos (ubicación, nombre, teléfono de contacto y breve descripción de lo ocurrido), la operadora procesará esta llamada y dará aviso inmediato a la guardia del hospital que tomará intervención de acuerdo al sistema de urgencias TRIAGE.