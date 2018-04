A 36 años de la Guerra por Islas Malvinas, la herida sigue abierta

A la mañana del 2 de abril, en el barrio Plaza España, Salvador Serenal y un grupo de colaboradores acompañaron a Alida Cufré, madre del Soldado Hugo Heredia, linqueño que perdió la vida tras el hundimiento del ARA General Belgrano.

Fue un momento de profunda emoción, ya que el dolor de esta madre, que a 36 años de la guerra de Malvinas aún llora la pérdida de su hijo, no cesa.

Frente al busto que recuerda al Soldado Heredia, colocaron una ofrenda floral.

Luego, en el teatro Porta Pía, se llevó a cabo el acto protocolar en conmemoración del 36º aniversario de la gesta de Malvinas.

El acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas estuvo encabezado por el intendente Salvador Serenal. La bandera de ceremonia estuvo integrada por los ex combatientes Oscar Rodolfo Dabove (abanderado) y los escoltas: Jorge David Crespo, Walter Canevari y Omar Carpintero.

En su discurso, el jefe comunal sostuvo que a pesar de haber pasado ya 36 años de aquel 2 de abril de 1982 “esa herida sigue abierta y no va a ser fácil cerrarla”. Y agregó que como ciudadanos y como adultos “debemos homenajear a los veteranos y a los caídos todos los días, y no en esta única fecha, para que las futuras generaciones conozcan la verdad y nunca olviden este hecho trágico”.

“No eligieron”

Además, Serenal señaló: “Hoy más que nunca en la memoria de todos los argentinos recordamos lo ocurrido en Malvinas, reafirmamos nuestra soberanía sobre las Islas y levantamos bien alto nuestra libertad como pueblo soberano”. Recordó que este pronunciamiento debe hacerse en defensa de aquella misma libertad “que nuestros héroes defendieron en la guerra, una guerra a la cual no eligieron ir, una guerra ordenada por un gobierno al que tampoco eligieron y quiso perdurar en el poder gobernando de facto”.

Un recuerdo actual

Asimismo, Carpintero recordó a los 44 tripulantes del ARA San Juan y pronunció: “Los veteranos los vamos a incorporar como héroes porque ellos también dieron su vida por custodiar la Patria”.