Emotivo acto en Lincoln a 36 años de la gesta de Malvinas

Se llevó a cabo en el teatro Porta Pía, el acto protocolar en conmemoración del 36º aniversario de la gesta de Malvinas. El acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas estuvo encabezado por el intendente Salvador Serenal, y contó con la presencia de integrantes del Departamento Ejecutivo, la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Patricia Galinelli y ediles de los distintos bloques, el pastor Guillermo Reichenshammer, autoridades educativas, alumnos, docentes y público en general. La bandera de ceremonia estuvo integrada por los ex combatientes Oscar Rodolfo Dabove (abanderado) y los escoltas: Jorge David Crespo, Walter Canevari y Omar Carpintero.

En su discurso el jefe comunal sostuvo que a pesar de haber pasado ya 36 años de aquel 2 de abril de 1982 “esa herida sigue abierta y no va a ser fácil cerrarla”. Y agregó que como ciudadanos y como adultos “debemos homenajear a los veteranos y a los caídos todos los días, y no en esta única fecha, para que las futuras generaciones conozcan la verdad y nunca olviden este hecho trágico”. Serenal señaló: “Hoy más que nunca en la memoria de todos los argentinos recordamos lo ocurrido en Malvinas, reafirmamos nuestra soberanía sobre las Islas y levantamos bien alto nuestra libertad como pueblo soberano”. Y recordó que este pronunciamiento debe hacerse en defensa de aquella misma libertad “que nuestros héroes defendieron en la guerra, una guerra a la cual no eligieron ir, una guerra ordenada por un gobierno al que tampoco eligieron y quiso perdurar en el poder gobernando de facto”.

Otras de las referencias hechas por el Intendente Municipal estuvo dirigida a las familias de los ex combatientes y soldados caídos. En efecto, temprano en la mañana en el barrio Plaza España, Salvador Serenal y un grupo de colaboradores había acompañado a la Sra. Alida Cufré, madre del Soldado Hugo Heredia, en la colocación de un recuerdo floral frente al busto que rinde homenaje a este linqueño quien perdió la vida tras el hundimiento del ARA General Belgrano. Serenal mencionó que “de la misma manera en que recordamos a los héroes también debemos acompañar a esas familias y a esas madres que le dieron la vida a estos hombres y un día los vieron partir, esas familias que sufrieron y siguen sufriendo por esas ausencias”.

Para finalizar, el mandatario indicó que el mejor homenaje que los argentinos podremos hacer a nuestros héroes será “recuperar las Islas Malvinas a través de la diplomacia, del diálogo y la paz, porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas”. Otras de las voces que aportó su reflexión sobre este nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas fue el ex combatiente Omar Carpintero. En su alocución, sostuvo que “la gesta de Malvinas es uno de los hechos históricos más relevantes de los últimos 50 años de nuestra Patria y es el único hecho histórico que no tiene colores políticos porque sus colores son justamente el celeste y blanco”.

Asimismo, Carpintero recordó a los 44 tripulantes del ARA San Juan y pronunció: “Los Veteranos los vamos a incorporar como héroes porque ellos también dieron su vida por custodiar la Patria”. Por otra parte, en nombre de sus compañeros, Carpintero agradeció a Serenal por haber permitido que los veteranos participen como integrantes del jurado en la elección del proyecto ganador del concurso para la construcción del monumento a los héroes de Malvinas en el Patio de los Derechos Humanos. Y completó: “Son cosas pequeñas que hacen bien al alma de los Veteranos porque no se trata de si nos dan un poco más o menos de pensión o si nos dan un pasaje en avión, se trata de que nuestra sociedad nos quiera y nos proteja” y pidió recordar a los combatientes de Malvinas con honor “porque lo más preciado que puede dar un ser humano es la vida y todos ellos dieron la vida para que podamos tener una Argentina grande, libre y soberana".