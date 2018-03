El SAME Provincia capacitó a equipos de Salud de la Municipalidad de Lincoln

La Municipalidad de Lincoln informa que ayer instructores del SAME Provincia capacitaron a unas 220 personas entre médicos generalistas, bomberos, policías, enfermeros y demás integrantes del equipo de salud de cara a la implementación en el distrito del Sistema de Atención de la Emergencia en la vía pública de la Provincia, que ya funciona en 45 municipios bonaerenses.

La apertura de la jornada, que se desarrolló en el Teatro Porta Pía, contó con la presencia del intendente municipal, Salvador Serenal, quien destacó que “es un honor que el SAME esté acá, brindando la posibilidad de que todo el personal de salud del municipio y las fuerzas vivas y de seguridad puedan incorporar nuevos conocimientos y actualizar saberes”.

Además, el jefe comunal señaló que “para nosotros, la salud es sumamente importante, al igual que la Educación, la Seguridad y la generación de Empleo, y nunca puede ser vista como un gasto porque es una inversión en el bienestar de la comunidad”.

Por último, se dirigió a todo el personal presente en la capacitación a quien les dijo que “se puede tener la mejor infraestructura y el equipamiento de última tecnología pero si no tuviéramos el recurso humano, que son todos ustedes, no podríamos estar a la altura de la circunstancia, y estar pensando en la implementación de un sistema de emergencia de calidad como este”.

“Rápido y efectivo”

Por su parte, el secretario de Salud, Gustavo Brusca, afirmó que “la emergencia es un evento en la vida de las personas que nos atraviesa a todos por igual y que nos puede encontrar expuestos en cualquier circunstancia. Y por eso –señaló- para alcanzar un sistema de atención rápido y efectivo debemos trabajar seriamente y es lo que estamos haciendo con el SAME para contar con la transferencia de conocimiento y otros recursos”.

La capacitación en Emergencia, Urgencia y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) constó de un módulo general para todos los participantes en el que se abordó la reanimación cardiopulmonar (RCP) con extricación e inmovilización de la persona asistida. Por otro lado, los médicos y enfermeros fueron capacitados en RCP avanzado y vía aérea, clasificación por triage -que establece prioridades de atención de acuerdo a la gravedad de cada caso- y manejos inicial del trauma.

Los conductores de ambulancias recibieron especificaciones sobre su rol, conducción defensiva y bioseguridad. A la vez, los radio operadores fueron entrenados en el manejo de la comunicación, que abarca entre otras cosas, la contención del llamante, casos difíciles, interrogatorio dirigido y categorización de la emergencia.

También se incluyó una formación de los aspectos psicosociales en la emergencia, a cargo de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico (PROSAMIC). Este equipo especializado dependiente de la Dirección de Manejos de Emergencias y Catástrofes, dicta el módulo intensivo de herramientas básicas de protección de la Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) para las personas que atraviesan tanto emergencias agudas, como grandes desastres, además del cuidado de los equipos intervinientes, acorde a los lineamientos de protocolos internacionales.

De la apertura del encuentro participaron también el director del Hospital Municipal “Dr. Rubén Miravalle”, Sergio Lorenzo, y la vicedirectora del establecimiento, Fabiana Del Moro.