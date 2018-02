Cierran tres escuelas rurales del distrito de Lincoln

Desde Jefatura Distrital informaron que tres escuelas rurales pertenecientes al partido de Lincoln cerrarán sus puertas por no tener alumnos en cuso. Se trata de los establecimientos 13, la 55 y 41.

Según informó a La Posta Teresa Rotelli, la inspectora Jefa Distrital, "desde diciembre se vienen optimizando recursos en toda la provincia de Buenos Aires y, entre ellos, está el cierre de escuelas rurales que tengan un solo alumno”. Al respecto se explayó y explicó: “En aquel lugar en el que se pueda favorecer los aprendizajes del alumno, haciendo que vaya a una escuela donde pueda tener un proceso de socialización con otros, donde tenga una mejor oferta, donde tenga Inglés, Educación Física, si se le garantiza el traslado a otra escuela con alumnos, con compañeros, habrá escuelas que cerrarán”.

En el distrito de Lincoln dejarán de funcionar “la Escuela Nº 13 (de ‘La Pergaminera’), que no contaba con alumnos, la Escuela Nº 55 (de Cuartel II), que tenía un solo alumno y otra que tiene un solo alumno es la Escuela Nº 41, de Roberts," donde tampoco hay proyección de que lleguen nuevos chicos, porque se habló con las personas de las estancias y no hay nenes que vayan a ingresar ni siquiera el año que viene”, de acuerdo con lo que detalló Rotelli y agregó “hay otra con un solo nene, que es la Escuela Nº 27, que pertenece a Martínez de Hoz, pero está lejos de la localidad y hasta el momento no hay transporte escolar como para garantizarle a ese alumno que ingresaría a primer grado. Entonces, por ahora, no se cerrará”.

Posteriormente, Rotelli manifestó: “Esto se hace pensando en los aprendizajes de los chicos, en poder cumplir una de las funciones de la escuela, que es socializar con el otro y aprender junto al otro. No es lindo que cierren escuelas rurales. Pasa en toda la provincia, pero, por otro lado, se les va a ofrecer a esos nenes otros aprendizajes”.