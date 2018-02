Victoria de Rivadavia de Lincoln en General Cerri

El 2018 comenzó de la mejor manera para Rivadavia de Lincoln. Luego de quedar libre en la primera jornada de la Zona "A" Reválida, el albirrojo comenzó con el pie derecho como visitante y metió una gran victoria por 3 a 0 ante Sansinena, en General Cerri.

En el segundo tiempo, Carlos López Quintero abrió el camino del triunfo a los 6’, Facundo Graziano lo aseguró con un gran tiro libre sobre el final y Pablo Labbate decoró el resultado en el adicional, para sumar tres puntos vitales de cara a la permanencia. El jueves, el equipo de Schiavi recibe a Independiente de Neuquén, en otro choque crucial.

Qué victoria se trajo Rivadavia en su reaparición a la competencia del Federal "A", ante un rival directo como Sansinena y en el mismísimo “Luís Molina” de General Cerri. Una ejecución magistral del oriundo de El Triunfo, Facundo Graziano, en el cierre del encuentro, aseguró los tres puntos que habían comenzado a gestarse con la oportuna aparición goleadora de Carlos López Quintero y así el Albirrojo conducido por Fabio Schiavi se vuelve a Lincoln con un festejo importantísimo y mucho aire que le permite respirar momentáneamente pensando en la permanencia en la categoría.

En el tiempo de adición, el ingresado Pablo Labbate puso el 3-0 definitivo de contragolpe, con una buena definición por encima de Larrouy, y así el 2018 comenzó con total felicidad para los rivadavienses en esta Zona "A" Reválida que continúa este jueves en nuestra ciudad, recibiendo a Independiente de Neuquén. Mete gol gana parecía ser la característica del juego. Y en esa tónica fue Rivadavia quien logró golpear apenas iniciado el complemento para abrir el encuentro, obligar a Sansinena a salir por la igualdad dejando más espacios y, en ese desorden del local de Carlos Mungo, el Albirrojo de nuestra ciudad fue inteligente, oportuno y totalmente efectivo.

En la primera mitad, el equipo de Fabio Schiavi se plantó firme, le cerró los caminos a Sansinena y si bien tuvo que lidiar con las apariciones de Leandro Filippini y los intentos individuales del peligroso Gabriel Jara, tuvo controlado a Bruno Nasta y no sufrió en demasía. Sólo un remate mordido de Filippini sin peligro luego de un centro de Nasta a los 26’ y una salida atenta de Starópoli para cortar la amenaza de Jara a los 36’, fue lo más insinuante de un “Tripero” que inquietó poco.

Por su parte, Rivadavia se mantenía cómodo y apostaba a alguna genialidad de Visser o la vía aérea, con las ejecuciones de Ale López y el “Foquito”, pero el primer tiempo pasó sin pena ni gloria y hasta allí el negocio parecía cerrarle a ambos.

En el segundo tiempo vinieron los tres goles

El complemento comenzó con un susto, cuando al minuto Starópoli dio rebote en un tiro libre peligroso de Filippini que la defensa rivadaviense envió al corner. Pero en la primera que tuvo a su favor, Rivadavia golpeó y cambió el rumbo del encuentro. A los 6’ Brian Visser ejecutó un centro muy envenenado que pasó delante de varios hombres, quien atacó el espacio fue Carlos López Quintero y, encontrándose con la pelota casi debajo del arco, no tuvo más que empujarla y para abrir el partido desatando el festejo.

Si el empate parecía negocio, qué decir con la diferencia a favor. Desde la apertura, Rivadavia tomó conciencia de lo que tenía en el bolsillo, se mantuvo cien por ciento concentrado y no regaló nada. Por el contrario, aprovechó el golpe que sintió Sansinena y si bien esperó a la réplica, no se sintió vulnerado.

Igualmente a los 26’ hubo otro momento clave del juego para encaminar el triunfo. Y fue en la única de real peligro para el local. El bueno de Jara buscó con un gran remate de media distancia que buscaba red, pero Agustín Starópoli se vistió de salvador y con una tapada gigante, metió el manotazo para desactivar las alarmas y sostener la ventaja.

Tras esa, Schiavi movió el banco con el ingreso de Véliz por López para colaborar más en la marca junto a Castaño y poco después hizo lo propio Labbate por Tolosa, buscando cerrar las persianas.

En el campo, el peligro se mantenía ausente en ambos bandos, y a los 33’ quien pisó el campo haciendo su debut fue Lucas Fernández en reemplazo de un Brian Visser cansado, para tratar de bajarle un ritmo al encuentro.

Pero cuando Sansinena buscaba con más ímpetu que ideas, a los 42’ Rivadavia dispuso de un tiro libre a favor apenas recostado a la derecha, Facundo Graziano aprovechó su perfil zurdo y con una ejecución enorme, acarició la pelota, superó la barrera y la colgó del ángulo izquierdo de Larrouy para el 2 a 0 y desmoronar definitivamente a los de Carlos Mungo.

Rivadavia sellaba el triunfo pero quedaba una más. Se cumplían 48’ con todo el “Tripero” jugado, cuando Pablo Labbate se escapó sólo por derecha, enfrentó el achique del “1”, y con una sutil definición por encima, decretó el 3 a 0 definitivo y le puso la frutilla del postre al enorme triunfo Albirrojo.<