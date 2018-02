Manuel Solana: "Fue un gobierno destinado a saquear al estado municipal"

¿Qué lectura hace de la detención de Jorge Fernández habiendo sido uno de los primeros en oponerse a su gestión?

- La primera lectura es que hay funcionarios judiciales que son conscientes del rol que deben cumplir en una República, en el control de los actos de gobierno. Fundamentalmente que se sospechaba de un delito y que da un cambio en ese sentido. Hay una mejor respuesta de la Justicia para controlar hechos de corrupción, por un lado. Por otro lado hay una exigencia social, hay una comunidad que ya no acepta esto de que roban pero hacen, porque finalmente roban y no hacen. Entonces toman conciencia, vinculan lo que falta con lo que robaron y entonces hay un reclamo social por el control de los hechos de corrupción. Esa concientización hace que estas causas ahora se motoricen de otra manera.

- Parecen mucho cuarenta imputaciones. ¿Le llamó la atención?

- En verdad es una causa donde se investigan cuarenta hechos. En principio es demasiado trabajo para probar todos esos hechos. Nosotros, en la primera denuncia nos enfocamos en cuatro o cinco hechos puntuales que por supuesto teníamos muchos menos medios probatorios porque no teníamos acceso a documentación que estaba en el municipio. Pero se hizo una comisión investigadora, luego una comisión auditora, con gente trabajando ahora desde 2015 y chequeando la documentación, surgen innumerables cantidades de ilícitos.

Por otro lado está el trabajo del fiscal que fue bastante exhaustivo con un cuerpo de auditores de la Corte, que viene especialmente y va investigando.

Si bien puede parecer mucho, por lo que fue la magnitud de los ilícitos hasta podría ser poco. Habría muchísimos más porque fue un alto grado de descontrol. Digamos, se conformó un gobierno destinado a saquear al estado municipal y entonces no me sorprendió que el fiscal, después de toda esa actividad hubiera encontrado los hechos.

"Varias de las propiedades, se va a comprobar que no se pueden justificar por los ingresos que tuvo con su sueldo como intendente.

- Se dice que el exintendente tiene muchas propiedades, principalmente viviendas y campos. ¿Es así?

- Él fundamentalmente arrancó quebrado, prácticamente con un negocio en ruinas, inhibido, embargado, le debía a todos los organismos provinciales, nacionales, obra social, por un negocio que tenía. Debía aportes, estaba enjuiciado por todos los empleados que había despedido sin indemnizar. Arrancó casi de la bancarrota. En dos o tres años edificó locales,hizo dos departamentos, dos galpones, un local, un departamento en Pinamar.

Luego diversificó su actividad económica, de ser un panadero pasó a ser un productor agropecuario que hoy tiene registrados en el Senasa más de mil cabezas de ganado, a partir de una sociedad que creó en el 2006.

Y actualmente es un próspero productor agropecuario con varias propiedades en Lincoln y con un esquema de testaferros sospechosos que se está investigando. Es decir, algunas propiedades a nombre de él, a nombre de la sociedad y otra de personas vinculadas al negocio con él, que se están investigando como posibles testaferros.

- ¿Cree que fue todo hecho en el marco de una gran desprolijidad?

- Cuando archivaron la causa en 2011 él se sintió mucho más impune. Entonces empezó a desarrollar su rubro de productor agropecuario y pensó que nunca más la mano de la Justicia iba a caer sobre él o lo iba a investigar.

Igual hay maniobras mucho más groseras, involucró falsificaciones de firmas, a los propios funcionarios les hacía firmar actos administrativos de manera falsa, les hacía la firma a sus propios funcionarios.

Cuando los funcionarios iban a ver los documentos que habían firmado, no era su firma. Un grado de desmanejo, de impunidad, que es bueno que empiece a verse todo, que salga a la luz, y esperamos que pueda castigarse.

"Él arrancó quebrado, prácticamente con un negocio en ruinas, inhibido, embargado, le debía a todos los organismos provinciales y nacionales".

- De todo este dinero, ¿se puede recuperar algo?

- Esto es un reclamo social muy importante y en la medida que se pueda comprobar el origen de mucho de ese enriquecimiento, que estimo que va a ser una tarea ardua, pero creo que mucho de ese patrimonio que no puede tener un origen honesto, se pueda devolver. Hay muchas irregularidades que van a poder probarse y que en ese caso, haya una condena para devolverlo. Yo soy optimista. Pero esta causa recién comienza, se reactivó a partir de una denuncia nuestra en 2016 y todavía falta la parte de la investigación más sustanciosa.

- Esto es la extinción de dominio que se impulsa a nivel nacional…

- Claro, ahí yo creo que varias de esas propiedades se va a comprobar que no se pueden justificar por los ingresos que tuvo con su sueldo como intendente.

- Usted sufrió todo este tema estando en la oposición. ¿Cree que igualmente, más allá de esto, falta una Justicia más independiente, que no solo juzgue a los funcionarios cuando pierden el poder sino cuando están en el poder?

- Eso es lo ideal, debería haber una transformación institucional que juzgue a los funcionarios durante el poder, porque después es mucho más difícil y hasta irreparables los daños que eso genera.