Anunciaron precios más bajos para tribunas y mesas

En conferencia de prensa, el intendente municipal Salvador Serenal y el presidente de la Asociación Civil Carnaval Artesanal Linqueño, Mario Tarelli, anunciaron la baja de precios en tribunas y mesas del recorrido del carnaval para las seis noches restantes.

De acuerdo a la informado, los precios de las 14 tribunas, ubicadas sobre la Avenida Massey, serán los siguientes: Tribuna 1 y 2 (entre Caseros y Avellaneda) $60; Tribuna 3 y 4 (entre Avellaneda y Güemes) y Tribunas 11, 12 y 14 (entre Belgrano y Ameghino) $80; en tanto, las Tribunas 5 y 6 (entre Alvear y M.A. García) y Tribunas 7,8,9 y 10 (cuadra de la plaza) y Tribuna 13 (frente a la plaza) $100.

En cuanto a las mesas quedó establecido un valor de $500 para las mesas que están frente al escenario y un valor de $400 para las restantes durante el 3, 10, 11 y 12 de febrero. Mientras que el domingo 4 y el martes 13 costarán $400 las mesas más cercanas al escenario y $300 las más retiradas.

Salvador Serenal explicó que, tras el primer fin de semana y tras haber escuchado los comentarios de la gente, “hicimos un replanteo y decidimos dar lugar al pedido de muchos para que la fiesta del carnaval pueda seguir siendo disfrutada en familia”.

Además, Serenal fue claro en cuanto al consumo de alcohol: “No prohibimos el alcohol en el Carnaval, pero no queremos el consumo abusivo de alcohol en los jóvenes porque en nuestra fiesta todos sabemos que la alegría pasa por otro lado”. Y completó: “La alegría del carnaval se vive a través del trabajo de nuestros artesanos y de la creatividad de todos los motivos, donde se aprecia que el carnaval es una fiesta que se hace en familia”.

Por otra parte, el Intendente hizo hincapié en las medidas positivas que este carnaval tiene como son la accesibilidad para personas con discapacidad que tienen la posibilidad de contar con 3 mesas gratuitas por cantina y las personas con movilidad reducida pueden disfrutar del desfile en el palco ubicado frente al edificio municipal. El Jefe Comunal mencionó que se incrementó el número de baños químicos que pasó de 80 a 140 unidades. Y que tres años después las mesas siguen teniendo un valor similar.

Seguridad, tribunas y admisión

Otro de los temas que había suscitado opiniones encontradas fue el sistema de acceso a las tribunas. Al respecto, Mario Tarelli mencionó que esta nueva modalidad se implementó por una cuestión de seguridad, controlando la capacidad y el peso que la estructura admite “y evitando que colapse y tratando de que el público pueda estar cómodo”.

A su vez, Tarelli explicó que si se toma en cuenta que nuestro carnaval puede recibir “entre 30 a 50 mil personas en una sola noche -que se lleva a cabo en un espacio de acceso libre sin un perímetro determinado ni cacheos- el lugar donde nos podemos reservar el derecho de admisión y cuidar a la gente es el recorrido, las tribunas, el sector de mesas y la calle sobre la que se desarrolla el desfile”.

Y apuntó que el objetivo es “mantener la comodidad del público y que la fiesta pueda ser disfrutada por la familia, sin que eso se pierda”.

El presidente de la comisión organizadora reiteró que el consumo de alcohol en tribunas está permitido porque “se puede comprar en los puestos, donde de paso se colabora con las instituciones que atienden las cantinas, y si quieren con 3, 4 o 5 latas se puede subir a la tribuna –si la idea es no bajarse a cada rato- y como en cualquier espectáculo se puede disfrutar”.

Para las seis noches de carnaval que aún restan, Tarelli explicó que se ampliaron los puntos de venta, tratando de alcanzar distintos accesos del recorrido y adelantó que las personas que no alcancen a pasar por estos tres puntos (ubicados en Casa Massey, junto al escenario y en el kiosco que está sobre la vereda del Palacio Municipal) podrán adquirir la pulsera de acceso en la misma tribuna.

Según Tarelli, estas modificaciones que se realizan de cara a las próximas noches de desfile seguramente “nos impedirán poner en práctica todo lo que quisimos implementar pero no hay inconvenientes. Nos vamos a ir adaptando de a poco a los tiempos que corren para que a futuro como sucede en los grandes eventos que se realizan en predios o estadios de fútbol, a los que concurren miles de personas, las ubicaciones se puedan adquirir en puntos de venta alejados y el acceso sea más fácil”.

En cuanto a los valores fijados de antemano y que estuvieron vigentes hasta el sábado y domingo pasado, el presidente de la Asociación Civil Carnaval Artesanal Linqueño explicó que los mismos se habían establecido teniendo en cuenta el costo de logística y del sistema contratado, más un cálculo sobre el margen de ingresos necesario que permitiera cubrir los costos del personal que está afectado al control en las tribunas. Y aclaró que, a raíz del reclamo de los vecinos, se reacomodaron los precios a $60, $80 y $100 para que “todos puedan disfrutar del carnaval, amén de que esta modificación significa que lo que se recaude en tribunas sólo servirá para solventar los gastos”.

También Tarelli hizo mención al poco público que ocupó tribunas durante las primeras jornadas y dijo que “esto se pudo deber a que era fin de mes y, tal vez, muchos jóvenes que estaban con intenciones de subir a tribunas con bebidas preparadas de alta graduación alcohólica no pudieron hacerlo”. A lo que sumó: “Como organizadores somos responsables de lo que ocurre en el recorrido y no podemos incitar al consumo excesivo de alcohol porque eso trae consecuencias al momento en que desconcentra tanta cantidad de gente considerando que, por ejemplo, la segunda causa de los accidentes de tránsito es el consumo de alcohol. Siempre podemos divertirnos, pero la fiesta no se tiene que confundir con el consumo excesivo de alcohol y con perder la razón”.

Carnaval sustentable

Esta edición del Carnaval siga avanzando en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible implementados por el Municipio. Por ello, como en años anteriores se establecieron seis puntos verdes donde se reciben latas vacías de bebidas y tarros de nieve que son canjeados por un cupón para el sorteo de tres bicicletas marca Volswagen.

Asimismo, en los mismos Puntos Verde se realiza el canje de los vasos reutilizables, los cuales se entregan por un valor de $20 en cada cantina donde también pueden ser canjeados por el dinero si el público no quiere llevarlos. En ese sentido, el secretario de Producción y Medio Ambiente, Juan Cruz Martínez subrayó que de esa manera es posible lograr un evento más limpio y evitar el uso de vasos descartables.

Otro de los puntos salientes mencionados por Martínez fue la puesta en práctica del programa “Los alimentos no se tiran” que tiene por objetivo reducir el desperdicio de comida y posibilitar que, mediante la entrega de una caja de cartón, la gente pueda llevarse y aprovechar la comida que compra y que muchas veces no alcanza a consumir en cantinas o en el Patio de Comidas.

La peña del carnaval

La secretaria de Cultura y Educación, Prof. Marisa Serenal resaltó la gran convocatoria de público que atrajo “La Peña del Carnaval”, una propuesta que se desarrolla todas las noches de corso, desde las 20.30 horas sobre la Avenida Alem y 9 de Julio, en el corazón de la Plaza Rivadavia. Marisa Serenal señaló que La Peña ya contó con la participación de casi 40 artistas locales y regionales y se trata de una forma de “dar lugar y visibilidad a los músicos y talentos locales de todo el distrito que tienen un escenario para lucirse y ser parte de esta fiesta que hacemos entre todos”.

Precios sugeridos

La comisión organizadora recordó que los precios de las cantinas del recorrido deben adecuarse a los precios que fueron convenidos y que durante las noches entrantes deberán estar a la vista en todas las cantinas. Las autoridades solicitaron que en caso de encontrar precios más elevados a los sugeridos el público podrá denunciarlo a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de lunes a viernes de 7 a 13, al teléfono (02355) 42-1575.