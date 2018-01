La localidad de El Triunfo brilló, bailó y cantó al ritmo del Carnavalincoln 2018

Este fin de semana, la vigilia del Carnavalincoln 2018 se trasladó a El Triunfo donde alrededor de 8 mil personas se hicieron presentes durante viernes, sábado y domingo para disfrutar de algunos de los motivos que animarán la mayor fiesta del distrito vecino y gozar de la tradición del corso que cada localidad también vive a su manera de la mano de sus artesanos y vecinos que son grandes animadores de estos festejos.

El viernes la fiesta carnestolenda en El Triunfo contó con la participación de la comparsa Cau – Cau, las atracciones y autos de “La Mecánica Loca” y el show musical del grupo tropical de Arenaza, “Cumbia Sensación”.

El sábado El Triunfo vivió una noche histórica con cerca de 5 mil personas; muchas procedentes de Lincoln y de las diferentes localidades. El corso mostró todo su brillo de la mano de los artesanos locales y la comparsa “Nuevo Triunfo” que estuvieron acompañadas por Masturbanda, Fénix Samba y las atracciones mecánicas “La Jirafa” y “Luz Mala” que deleitaron a los presentes. El cierre no pudo ser menos, por eso al subir al escenario el “Indio” Cabral puso todo su talento y simpatía para hacer bailar a un público joven y familiar que se plegó a la fiesta.

Anoche, el pueblo triunfense compartió su última jornada de Carnaval con los motivos “Está loca la bolita y se me escapó el auto”, el grupo de teatro “Las Tablas" y las presentaciones de Batuke y Unidos do Samba que harán sonar repiques y tambores. Además, al igual que todo el fin de semana, no faltarán los disfrazados, las minicarrozas y las postulantes al reinado, que también son grandes protagonistas del desfile. Por último, Fabián Moris y su grupo Latidos fueron los encargados del espectáculo musical para que El Triunfo cierre un fin de semana carnestolendo soñado.