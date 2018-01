Felicitas Díaz reconoció a sus padres y continúa internada en La Plata

La pequeña vecina de Lincoln, Felicitas Díaz, de 8 años, continúa internada en el hospital “Sor María Ludovica” de La Plata tras recibir la brutal patada de un caballo que le ocasionó lesiones severas en la cara. Según informó La Posta, la nena, en las últimas horas, pudo reconocer a sus padres y logró hablar. Aunque el estado sigue siendo delicado, Feli ya respira por sus propios medios.

Felicitas permanece internada en La Plata desde el martes 2 de enero, luego de haber sido atendida en el nosocomio de Lincoln y en Junín. El accidente ocurrió el domingo 31 de diciembre, en el Parque Municipal “General San Martín”.

Ayer, La Posta logró comunicarse con el papá de Felicitas, Diego Díaz, quien expresó la emoción porque su hija lo había reconocido. “Fuimos a la mañana y estaba como el viernes. Estaba bien, se movía, estaba inquieta, como nerviosa, pero no reconocía nada. A la tarde entré, se quedó mirándome y me dijo ‘papá’, y me abrazó; y a la madre también le dijo ‘mamá’”, contó y aseguró “me puse más contento que nunca, me hizo llorar".

El pasado viernes Felicitas fue operada y, por el momento, no le pondrán prótesis. Consultado por el tratamiento, Díaz dijo que "calculamos que va a tener que estar un tiempo largo acá. Hay que hacerle muchos estudios y controles, ya que tiene muchas fracturas. Los médicos dijeron que esto va a ir muy despacio”. Mediante la nota con La Posta los familiares no quisieron dejar pasar la oportunidad para expresar su gratitud y agradecimientos para con la comunidad de Lincoln.