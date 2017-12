Dan a conocer a los artistas que estarán en el Carnaval de Lincoln 2018

El Carnaval de Lincoln es uno de los eventos más esperados de cada verano en la región, miles de personas se acercan año tras año a la ciudad para celebrar y disfrutar tanto de las carrozas, comparsas y máscaras, como de las atracciones mecánicas y los shows de artistas locales, nacionales y hasta internacionales.

Si bien aún no se difundió el programa de manera oficial, Mario Tarelli, el titular de la Comisión Organizadora, anticipó a Democracia detalles y nombres de bandas y cantantes que formarán parte de una nueva edición del Carnaval.

En primer término, Tarelli aseguró que “estamos esperando las fotos oficiales de cada artista para armar los afiches y videos promocionales, pero ya tenemos confirmada la grilla, las fechas y todos los desfiles que va a haber antes de los shows” y agregó “el Carnaval en Lincoln-porque también se hará en las localidades- tendrá lugar sobre la avenida Massey, frente a la plaza principal y la Municipalidad, va a empezar el fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de enero y va a terminar el 13 de febrero, dentro de esos días vamos a tener espectáculos de primer nivel, como todos los años”.

Tarelli anticipó a este diario que se podrán disfrutar unos 140 motivos como comparsas numerosas, carrozas que cuentan un chiste o una historia con sus movimientos, música, cuerpos de baile, motivos carnavalescos que satirizan la actualidad, y atracciones mecánicas como autos en serie transformados para hacer movimientos alocados.

La novedad de esta edición es que va a haber carros musicales, se tratará de una orquesta montada arriba de una carroza con motivo carnavalesco, ambientada como un teatro y que tocará música en vivo. La inscripción arrancó esta semana y los interesados en participar tendrán tiempo hasta mediados de enero para anotarse completando las planillas con reseñas de lo que van a presentar y las características del show que plantean.

Una tradición de más de 120 años

El Carnaval de Lincoln es una tradición que tiene, al menos,123 años de historia y que requiere de una preparación previa muy importante. Hay motivos que tienen entre 100 y 200 integrantes, otros en los que trabajan entre 5 y 10 personas, y no desfilan menos de dos mil participantes. El año pasado participaron del carnaval unas cuatro mil personas, esta cifra incluye a quienes trabajaron para las instituciones, clubes, jardines, escuelas, entidades de bien público, los puestos de comida, la gente del sector de seguridad, de logística y de limpieza.

En lo que respecta a la economía linqueña, se calculó que la edición 2017 generó 85 millones de pesos, de los cuales, solo un 20% se fue de Lincoln en cuestiones vinculadas a las contrataciones de artistas y técnica. En cada edición, el Carnaval habilita el trabajo temporario y también el consumo en la ciudad: hoteles, supermercados, combustible, y todo tipo de comercios que frecuenta el turismo.

En relación a la economía, Tarelli comentó que “nosotros fomentamos que todo lo que produzca ganancia sea de Lincoln, tanto con entidades de bien público como privadas, por ejemplo, si quiere venir un FoodTruck de Capital Federal, tratamos de que no venga y que haya uno de Lincoln, si es algo que viene de afuera tiene que ser muy novedoso, que le dé color al evento y que no compita con lo que hay acá”.

El titular de la Comisión Organizadora indicó también que, para solventar los gastos, se organizó una rifa de $400 que tiene como premio una camioneta Volkswagen Amarok 0km y una moto Honda XR 250.

Esta rifa, sumada a la publicidad, los sponsors de bebidas, las gradas, las mesas, los puestos y lo gestionado en ministerios de Nación y de Provincia serán los recursos para llevar adelante el evento.

Consultado por la seguridad en el Carnaval, Tarelli dijo que “este año vamos a reforzar la seguridad y no se va a poder ingresar con bebidas alcohólicas a las gradas y a las mesas. No queremos que haya gente ebria, buscamos que sea un carnaval familiar y que también albergue al turista, que le dé seguridad, para eso también solicitamos ayuda de Policía Federal, Provincial y Seguridad Privada”. “Queremos prevenir para poder celebrar una fiesta sana”, concluyó Tarelli.

Capital del Carnaval Artesanal

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado 22 de noviembre, un proyecto de ley que declara a Lincoln como “Capital Nacional del Carnaval Artesanal”, iniciativa presentada por el diputado nacional Sergio Buil (PRO).

El proyecto en cuestión, que ahora deberá ser aprobado también por el Senado, contó con el apoyo del intendente Salvador Serenal.

“Con la declaración buscamos reconocer el trabajo de un carnaval que tiene más de 123 años de historia y es uno de los mayores atractivos en todo el territorio bonaerense”, expresó al respecto Buil.