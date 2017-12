Tras ser operado del corazón, Aarón Román recibió el alta médica

En los últimos días, Milena Sarco, la mamá del pequeño Aarón Román, difundió un comunicado a través de las redes sociales donde informó que el niño de un año, operado del corazón el lunes 27 de noviembre, recibió el alta médica y ahora podrá continuar con el tratamiento ambulatorio en su casa de Lincoln.

El comunicado de su mamá en redes sociales

“Gracias a la gente que me ayudó, que fue mucha. Estos muy agradecida con mis amigos, conocidos y desconocidos; con todos estoy súper agradecida. La verdad es que fue una operación complicada, más de lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Por eso, nuestro mayor agradecimiento es para el personal del Hospital Garrahan, para los cardiólogos y, por sobre todo, para el cirujano que nos prometió cuidarlo, ya que así lo hizo. De más está decir gracias a la Municipalidad de Lincoln, que, hasta ahora, nunca nos falló con los viajes; gracias a mi familia y a la de Aarón, que estuvieron siempre apoyándonos; a mi mamá, que estuvo a nuestro lado; a vos mi amor por bancartela tanto, Luciano Román. La verdad es que lo único que podemos decir con Aarón es gracias. No me voy a cansar de agradecerles. A partir de ahora, Aarón estará con medicamentos y controles médicos, pero lo importante es que está con nosotros.”