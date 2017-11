De los 547 accidentados en moto en los últimos 22 meses, solamente 3 llevaban casco

Desde la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante se solicitó a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Lincoln los datos estadísticos sobre los accidentes viales en la ciudad.

El texto está firmado por Diego Guillermo Ramos, presidente Comisión de Seguridad Pública y Vial del Partido de Lincoln.

El informe presentado por la Comisión destaca “que en los últimos 22 meses que abarca desde enero de 2016 a octubre 2017 hubo un total de 801 accidentados, de los cuales hubo 9 fallecidos, 736 necesitaron internación o atención ambulatoria y 56 fueron derivados a clínicas privadas. Del total (801 accidentados), 547 se trasladaban en motos, mientras que el resto (254 accidentados) son vinculados a otros tipos de siniestros”.

“De los accidentados de motos, sobre el total (547), 544 (99.45%) no llevaban el casco reglamentario al momento del siniestro; solo en 3 (0,54%) de los accidentes lo usaron. Los datos suministrados por el organismo de Salud local revelan que las cifras del total de accidentados según las diferentes franjas etarias son las siguientes: 63 accidentados de 0 y 13 años; 201 entre los 14 y 20 años, 325 entre los 21 y 40 años, 134 entre 41 y 60 años, 78 accidentes entre los producidos entre personas de más de 60 años y un mínimo porcentaje sin identificar.

“Se desprende de los datos que entre el 2016 y gran parte de este año se aceleraba una tendencia creciente en cuanto a cantidad de accidentados; aunque las medidas llevadas a cabo por el Departamento Ejecutivo en principio con las obras de reductores de velocidad y rotondas que generan una baja en las velocidades, se ha logrado desacelerar esa tendencia sobre todo si se compara que entre los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del 2016 hubo 168 accidentados mientras que en los mismos meses del 2017 fueron 121.

“La ordenanza 2386/17 es otra herramienta que colaborará en el ordenamiento del tránsito y en la baja de los índices de accidentados ya que establece normas específicas aplicables a la circulación de motocicletas, motos eléctricas, bici eléctrica y bici motos, con velocidades máximas en 30 km/h en calles y 50 km/h en avenidas, con claridad en las prohibiciones para quien por ejemplo transite efectuando maniobras de destreza, en sentido contrario de circulación, bajo efectos alcohólicos o de otras sustancias tóxicas, con más de dos pasajeros, los que no cuenten con las medidas de seguridad de fábrica; espejos, luces reglamentarias, carenado, escapes libres o cualquier otro sistema llamado corte, uso obligatorio de casco y el no expendio de combustible para quien no lo posea, entre otras medidas.

“La generación de conciencia ciudadana, el respeto a las normas de tránsito y toda medida que ayude a disminuir los índices accidentológicos, estarán no solo beneficiando la calidad de vida, sino además logrará redistribuir e invertir importantes recursos que hoy se gastan en las atenciones de esta problemática”.