Se inauguraron 20 cuadras de pavimento

El miércoles, el intendente Salvador Serenal inauguró 20 cuadras de pavimento que se completaron en el barrio Plaza España de Lincoln, a través de una inversión superior a los 13 millones de pesos solventada mediante el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM).

La esquina de Avenida Maipú y El Chañar fue el lugar elegido para dejar formalmente finalizada e inaugurada la obra de 14 cuadras que se efectuó en el cuadrante comprendido por la Av. Menarvino, Ramos Mejía, Saavedra y Maipú, a través de la empresa Construcciones Junín S.A que la llevó a cabo en un plazo de 120 días.

Asimismo, quedaron habilitadas otras seis cuadras de pavimento -las calles Alberdi, Alsina, Saavedra, El Chañar y Tiseyra, en la altura comprendida entre Maipú y Fortín La Guardia, y una cuadra de esta última sobre el Barrio Docente- que fueron completadas con mano de obra municipal.

Serenal comenzó su discurso con gran emoción y afirmó: “Ni en los mejores sueños hubiese podido imaginar que hoy estaría en mi barrio inaugurando estas 20 cuadras de asfalto”. “Estas mismas calles que nos toca inaugurar me vieron caminar, correr y jugar. Ver cómo el Plaza España y otros barrios de Lincoln y las propias localidades están progresando y creciendo me llena de orgullo”, concluyó.

En ese sentido, el Jefe Comunal destacó el trabajo realizado por “este enorme equipo que me acompaña desde el primer día que asumimos y que permite que Lincoln sea uno de los distritos mejor posicionado en cuanto al avance de la obra pública. Obra que inicia, obra que se termina en nuestra gestión”.

En otro pasaje de su alocución, Serenal sostuvo: “Hoy estamos trabajando en conjunto, con una comunidad que nos acompaña, abriendo caminos y apostando a la unión, y siempre bregando para que Lincoln y su partido sean una gran familia porque es la única forma de crecer, de desarrollarnos y mostrarle a la Provincia que estamos de pie”.

Por último, el Intendente expresó que “estamos comprometidos para seguir trabajando de la misma forma y seguir llevando adelante las obras que son tan necesarias en cada lugar”. Y como ejemplos enumeró la ampliación de la red de gas que se está concretando en barrio docente, el asfalto y cloacas en el San José, la finalización del desagüe en el Sagrado Corazón “a donde queremos llevar los mismos servicios que ya tienen el Plaza España y el Barrio Norte”, entre otras.