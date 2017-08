El rector Tamarit recibió a Ángela Barbero: "Expresamos formalmente nuestra consternación"

LA ESPOSA DE MATÍAS RONZANO EN LA UNNOBA

Esta mañana, el rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, mantuvo un encuentro en Junín con la investigadora del Conicet y del CIBA Ángela Barbero, mujer de Matías Ronzano, uno de los pilotos de la aeronave desaparecida desde hace tres semanas cuando despegó del aeropuerto de San Fernando.

Tras la reunión, Tamarit escribió una emotiva publicación en su cuenta de Facebook:

"La intención de este encuentro es acompañar a Ángela. Creíamos oportuno expresar formalmente nuestra consternación de vivir en un país con este tipo de limitaciones, en el cuál pasaron 20 días y no se puede encontrar ni la avioneta ni quienes iban a bordo. Por supuesto que nos afecta emocionalmente, pero este tipo de hechos está sujeto a una increíble gravedad institucional. No es posible que no se pueda establecer concretamente lo que sucedió. Entonces, el ponernos a disposición tiene que ver con lo emocional, sin duda, pero también con lo institucional. La Universidad no puede dejar pasar esta situación y no sólo porque es una de nosotros sino porque merecemos vivir en un país que pueda resolver estas tamañas cuestiones."

En las redes sociales, miles de linqueños y vecinos de la zona manifiestan su apoyo en la causa publicando fotos con un cartel en sus manos donde se puede leer "queremos que vuelvan." Por su parte, Figuras del deporte también se sumaron a la iniciativa.

En lo que respecta a la investigación, en las últimas horas, la ANAC informó que sumaron un radar submarino en la búsqueda de la aeronave Mitsubishi matrícula LV-MCV, de la que se perdió rastro el pasado 24 de julio, tras despegar de San Fernando rumbo a Formosa. Continúa con la búsqueda del avión por aire, agua y tierra y participan cuerpos especializados de Prefectura Naval, la Gendarmería y de la Armada Argentina.