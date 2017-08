Habló la esposa del piloto del avión desaparecido: "Todavía tenemos esperanza"

9 DÍAS SIN RASTROS

Ya son 9 los días sin rastros de la aeronave Mitsubishi matrícula LV-MCV que había partido desde San Fernando hacia Formosa con tres ocupantes: Facundo Vega, el copiloto, Matías Aristi, el hijo del dueño del vehículo, y Matías Ronzano, el piloto linqueño. El último contacto fue el domingo 30 de julio, en la zona del Delta y, desde entonces, comenzó el misterio del paradero del avión y los tripulantes.

La esposa del piloto Matías Ronzano, Anyi Barbero, habló con "Somos Lincoln" y dijo que "esto es horrible, uno no se lo imagina hasta que le pasa, tenemos mucha incertidumbre" y aseguró que "es muy importante que la familia y los amigos estén cerca, hemos recibido mucho apoyo mediante las redes sociales."

En cuanto a la búsqueda, La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) comunicó que aumentaron las tareas de rastrillaje y que refuerzan la patrulla por agua. Barbero subrayó que "estamos esperando noticias, las familias que están en San Fernando tienen mayor contacto y yo todos los días hablo con las autoridades oficiales para que me indiquen qué se está haciendo". En un comienzo, la búsqueda arrancó en una superficie más cerrada, y se fue abriendo cada vez un poco más acorde a las denuncias y datos que aporta la gente, además, los investigadores tienen en cuenta las posibles rutas de vuelo.

Anyi Barbero se mostró optimista al indicar que "cuando me enteré de lo que había pasado pensé que lo peor, pero como no se encontró nada en las primeras horas, hoy tenemos esperanza de que estén bien. Queremos que vuelvan, son tres chicos muy jóvenes, responsables, respetuosos" y agregó "si ellos están bien, tienen la capacidad de resistir, cada uno se aferrará a lo que más ama en la vida, les pido que sigamos compartiendo sus fotos." Consultada por su estado de ánimo, la mujer de Matías Ronzano dijo que "hay momentos en los que estoy bien y otros en los que me desbordo, él quiere que esté cuidando a nuestra hija, y tengo que ser fuerte."

Instituciones, pilotos particulares y escuelas de vuelto se solidarizaron con la causa y, por estas horas, se encuentran colaborando en la búsqueda del avión desaparecido. La principal hipótesis es que pudo haber caído en el Delta e intensifican los rastrillajes aéreos en la zona de Escobar.