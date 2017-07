Habló la mujer del piloto: "Volvé y traé a los chicos"

AVIÓN DESAPARECIDO

La pareja de Matías Ronzano, el piloto del avión que permanecía desaparecido desde el lunes pasado, publicó en redes sociales una emotiva carta en lo que lo define como "un hombre inmenso" y le pide que vuelva.

"Sos inmenso. Te respiro en cada respiración. Te necesito con fuerzas y con luz, sé que pensar en Marga (la hija de ambos), te lo da. Volvé y traelos a los chicos", expresó Angie Barbero, pareja del piloto de Lincoln.

"Siento que me estás escuchando. Amigo, colega, persona intachable, tampoco hace falta decirlo, se ve en cada rincón del país, con cada piloto que te busca", señala la joven en su publicación en la red social Facebook. "Sos un hombre inmenso, mi apoyo, mi guía. Como decís vos, ´¿todo te voy a tener que enseñar en esta vida?´. Sí, me enseñaste a amar que es lo mejor que pudiste haber hecho y me regalaste el amor de nuestras vidas. Te amamos sin explicación", expresa también la misiva publicada.

El avión Bimotor Mitsubishi matrícula LV MCV con tres personas a bordo partió el lunes pasado del Aeropuerto de San Fernando rumbo a Formosa y poco después, en la última conversación con el piloto, se le pidió al piloto que activara el sistema de identificación desde la Torre de Control del Aeroparque Metropolitano sin éxito.

En las últimas horas, el área de búsqueda se extendió a 50 mil kilómetros con un área que comprende el norte de Buenos Aires, gran parte de Entre Ríos y el sur de Santa Fe, además de la costa uruguaya. De los rastrillajes participan más de 35 aeronaves de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), Fuerza Aérea Argentina, Fuerza Aérea Uruguaya, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Armada Argentina.