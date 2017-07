Funcionarios municipales del noroeste bonaerense, unidos contra la inseguridad

TRABAJO EN BLOQUE PARA LOGRAR OBJETIVOS

La intención de trabajar la problemática de la inseguridad de manera articulada entre los municipios vecinos comenzó a gestarse a principios del año pasado y hoy se consolida en la zona a partir de la incorporación de nuevos distritos con los mismos objetivos: combatir el delito. Hoy suman catorce las ciudades que integran el bloque y los funcionarios abocados a la seguridad se reúnen una vez por mes en busca de transferir experiencias y políticas para trabajar en la problemática. En diálogo con Democracia, Miguel Núñez, secretario de Seguridad de Rojas contó detalles de esta iniciativa del noroeste de la provincia.

- ¿Cómo nace esta idea de abordar la problemática de la inseguridad en bloque y qué municipios lo integran?

- Esto comenzó a principios de 2016, coordinado por el Secretario de Seguridad de Pergamino que ya no está. Al comienzo éramos pocos municipios, ahora somos catorce.Cuando comenzamos a reunirnos, entendíamos que teníamos que abordar la problemática de la inseguridad con una mirada zonal, regional, para abordar el tema de manera macro. Las ciudad que hoy integran el bloque son Rojas, Colón, Pergamino, Arrecifes, Salto, Chacabuco, Junín, Bragado, General Viamonte, Vedia, Lincoln, Ameghino, 9 de Julio y Arenales. Nos juntamos de manera regular, intentamos que sea cada uno o dos meses.

- ¿Cuál es la importancia de la unión de municipios en lo que respecta a seguridad?

- Somos un bloque fuerte, se nos presta mucha atención porque representamos nada más y nada menos que a alrededor de un millón de almas del noroeste la provincia de Buenos Aires. Hay una transferencia de información entre todos nosotros, la que tiene que ver con la dinámica del delito, respecto del uso de la tecnología y alertamos acerca de distintas circunstancias. La idea de manejarnos en bloque es para que nos presten atención, cuando vamos a pedir recursos o solicitamos que se nos faciliten los trámites en el Ministerio de Seguridad.

- ¿Qué características tienen las reuniones entre los funcionarios de los municipios?

- Tratamos de reunirnos una vez por mes o cada dos meses y estamos invitando a actores que entendemos son importantes y tienen que ver con esto. Hemos contado con la presencia del Presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, vino el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, una persona que ocupa una posición destacada. Entendemos que hay problemas que merecen especial atención en el seno del parlamento y ellos nos mostraron en qué está trabajando el senado respecto de estas cuestiones.

- ¿Qué delitos observan que son comunes entre todos los municipios?

- Excepto los grandes núcleos urbanos, como Junín y Pergamino, que tienen características propias, el resto de los distritos tiene perfiles criminológicos similares. Hay una fuerte preponderancia de delitos contra la propiedad, no hay incidencia de delitos contra la vida. Hay mucho consumo de alcohol, nos preocupa el narcomenudeo. Son temas que se reflejan, en mayor o menor medida, en todos los municipios. Cada uno tiene su idiosincrasia particular pero más o menos todos respondemos a un mismo perfil. Nosotros analizamos cuestiones vinculadas con la inseguridad con una mirada macro, pretendemos no ir detrás del delito y del delincuente sino a la par.

- ¿Qué respuestas tienen por parte de los funcionarios provinciales?

- Nosotros queremos hacerle entender al Ministerio de Seguridad que si bien el conurbano es importante, el interior también lo es y los ciudadanos también merecen atención. La inseguridad genera mucha preocupación entre los vecinos. A juzgar por la visitas que hemos tenido en los distritos, nos prestan atención. En una de las reuniones que hicimos estuvo el subsecretario de Planificación, Vicente Ventura Barreiro, y estuvo también Matías Ranzini, Viceministro de Seguridad.

- ¿Qué ejes pretenden abordar en la próxima reunión?

- En la próxima reunión queremos abordar la problemática de violencia de género, que en todos los municipios se repite y requiere nuestra atención. El Fiscal General, que estuvo en la última reunión y siempre nos acompaña, se comprometió a hacer una exposición que no solo tiene que ver con el desarrollo de contenido teórico sino con las políticas de trabajo que lleva adelante el departamento judicial. Vamos a tratar de que asista a la reunión alguien de nivel provincial.