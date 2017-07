El Distrito celebró su 152° Aniversario con un gran festejo popular

LINCOLN

El miércoles último Lincoln celebró un nuevo aniversario con múltiples actividades que, desde bien temprano en la mañana, se desarrollaron en el centro de la ciudad y tuvieron a la familia linqueña como principal protagonista en un día espléndido como hace tiempo no se vivía.

A primera hora del día, en el mástil de la Plaza Rivadavia, se realizó el tradicional izamiento de la Bandera Nacional del que participaron el intendente Salvador Serenal, secretarios y directores del Departamento Ejecutivo, junto a un grupo de 8 empleados municipales distinguidos para este honorable momento.

Del izamiento participaron los empleados municipales: Norma Cervino (Acción Social); Pablo Notti (Secretaría de Producción); Silvia Bajo (Dirección Personal); Irene Irigoyen (Dirección de Habilitaciones); Cristian Pacheco (Hospital Municipal); Silvia Arrizabalaga (Secretaría de Cultura y Educación); Gustavo Michelli (Corralón); y José Raúl Herrera (Dirección de Vialidad).

Acto oficial

Pasadas las 10 de la mañana, llegó el turno del acto oficial que estuvo encabezado por el intendente Salvador Serenal y la agregada cultural de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, Naydeen González de Jesús.

El Jefe Comunal sostuvo que “en cada aniversario siempre hay muchos sentimientos de alegría, emociones y reencuentros entre amigos y vecinos que hacen a esta gran familia que conformamos como comunidad”.

Y agregó que “entre esas emociones también hay algo de nostalgia porque esos mismos recuerdos nos retrotraen al barrio en que nacimos, a la escuela en la que nos educamos, a las plazas en que jugamos, a los días de carnaval y eso es lo que hace al sentimiento de un pueblo que comparte fuertes valores”.

Serenal afirmó que “si hablamos de valores, tenemos que ser consecuentes con el legado de Abraham Lincoln, a quien debemos homenajear cada día porque fue un representante que marcó al mundo entero como exponente de equidad, igualdad y libertad”.

Por último, el Intendente Municipal señaló que “necesitamos del compromiso ciudadano de cada uno de los linqueños para transitar el camino correcto que nos permita lograr esos grandes cambios que benefician colectivamente a la comunidad”.

Por su parte, Naydeen González de Jesús también hizo uso de la palabra y dejó un mensaje a todos los presentes en nombre de la Embajada de los EE.UU. En su discurso manifestó que “es muy agradable ver a Abraham Lincoln honrado en un lugar tan lejano de donde él nació y vivió” y dio las gracias a todos los presentes por hacer este acto de reivindicación posible.

Por otra parte, destacó la figura del decimosexto presidente de los estadounidenses, “uno de los más grandes líderes del mundo”. Y recordó que “Abraham Lincoln lideró a los EE.UU. durante una de las décadas más sangrientas rescatando la unión y, al hacerlo, terminó con una de las instituciones más inhumanas y crueles de la historia estadounidense, como lo fue la esclavitud”.

Al respecto, Naydeen González de Jesús resaltó que la igualdad, la equidad y la libertad encarnados por Lincoln son “valores proclamados y defendidos en los Estados Unidos y en Argentina; y trascienden las etnias y el color de la piel, capturando la esencia de nuestro ser colectivo como ciudadanos iguales de un mismo planeta al que debemos respetar y en el cual debemos respetarnos como seres humanos iguales que somos”.

Desfile cívico

Tras la culminación del acto oficial, sobre la Avenida Massey se desarrolló el desfile cívico que integró a cientos de instituciones intermedias, instituciones públicas y privadas de todo el distrito.

El desfile del 152° Aniversario se extendió por más de tres horas a lo largo de la avenida principal donde miles de familias linqueñas pudieron aplaudir y reconocer a cada una de las instituciones que con su accionar y tarea contribuyen a seguir forjando la historia de nuestro ciudad cabecera y de nuestro distrito.

Uno de los condimentos extras con los que contó el festejo fue el vuelo de un avión acrobático conducido por Emanuel Cattozzo -piloto de General Rodríguez- que selló para el recuerdo varias imágenes aéreas sobre el cielo de la ciudad, gracias al esfuerzo realizado de manera conjunta por el Municipio y el Aeroclub de Lincoln para que estuviera presente en este 152° Aniversario.

Otra de las mayores atracciones del desfile fue la presentación en sociedad de las más de 50 maquinarias adquiridas recientemente por el Ejecutivo que se suman al parque automotor municipal. Desfilaron por la Massey los colectivos para transporte urbano y de media distancia, los minibus, las retroexcavadoras y retropalas, discos de arrastre, el hidroelevador, motoniveladoras, tractores de media y alta potencia, las 4 camionetas Oroch, las 9 camionetas furgón correspondientes a las Delegaciones y otros vehículos utilitarios destinados a diferentes áreas del Municipio, entre demás maquinarias que completan una inversión récord.

Instituciones

Entre las instituciones que dijeron presente en el desfile estuvieron: la Banda Municipal, la Banda Musical de la Policía Federal Argentina y la Banda Musical Prefectura Naval de la Nación; el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lincoln; Ex Combatientes y Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas (Junín); Instituciones educativas de gestión estatal y de gestión privada de todos los niveles (Inicial, Primario, Secundaria, Superior) y modalidades (Especial, Rural, Jóvenes y Adultos, Técnica, Artística, entre otros) y programas educativos que se desarrollan a través de Jefatura de Inspección Distrital; también participaron diversas dependencias municipales de Educación Complementaria, el Equipo Psicopedagógico Municipal, el MuBal, el Archivo Histórico Municipal, el Módulo Integral de Recursos Audiovisuales (MIRA), el Polo Educativo de Capacitación y Trabajo (PECaT), el Colegio Universitario de Lincoln, Bibliotecas Barriales, la Dirección de Discapacidad, el Hogar de Día “Príncipe di Nápoli”, los Centros Comunitarios Barriales San José y Plaza España y programas de la Secretaría de Acción Social que allí funcionan.

Asimismo, intervinieron en los festejos los alumnos y docentes de los Talleres Culturales Municipales, de los Talleres de Capacitación, de los Talleres Barriales, personal de Defensa Civil, de la Dirección de Tránsito; la Casa de la Mujer, los alumnos y profesores que participan de las Escuelas Municipales de Básquet, Tenis, Fútbol Femenino y Masculino, Pelota Paleta, Box y Atletismo; el personal del Hospital Municipal “Rubén O. Miravalle”, los Centros de Atención Primaria de la Salud de Lincoln y el Hospital Pedro Lacau de Arenaza, entre otros; los representantes de cada una de las Delegaciones Municipales; los diferentes Estudios de Danzas de nuestra ciudad, el Lincoln Automoto Club, la Asociación de Rally, Asociación de Vehículos Especiales y de Colección (AVEC), Amigos Motoqueros, Agrupación MAS, Auto Mundo, 100% Adrenalina, maquinarias de contratistas privadas de nuestro distrito, empresas locales de Servicios Agropecuarios, entidades bancarias públicas y privadas, Agricultores Federados Argentinos (AFA), Federación Agraria Filial Lincoln, Agrotécnica Fueguina S.A.

Párrafo aparte fue el conjunto de motivos y números que desfilaron en representación del Carnaval Artesanal de Lincoln, allí no faltaron: las reinas y princesas electas en la última edición, La Troupe de Los Autos Locos, Chimichurri Samba, Unidos do Samba, Ensamble, Fénix Samba, Maimará, Caú - Caú Mixto, Masturbanda, Los Autos Maniáticos, carrozas, minicarrozas, máscaras sueltas de reconocidos artesanos linqueños de gran experiencia y otras jóvenes promesas, Los Venecianos y La Mecánica loca de familia Topa.

A su vez, fueron de la partida los centros tradicionalistas: El Arazá (Martínez de Hoz), Centro Tradicionalista de Granada, el Centro Tradicionalista de Florentino Ameghino, El Chañar (Lincoln), La Herradura (Triunvirato), Gauchos Unidos (Lincoln), Los Chacareros (Bayauca), Centro Tradicionalista Prieto y la Agrupación Mutual de Trabajadores de Destreza Criolla de Lincoln.

La música de Conejito

Cerca de las 17 horas, el escenario montado sobre la plaza principal se transformó en en el punto de mayor atracción de la tarde donde las bandas locales Mágico Tropical y Latidos fueron encendiendo el clima de fiesta para la gran actuación de Miguel “Conejito” Alejandro.

El cantante cordobés se hizo esperar pero, finalmente, llegó a los oídos de todos los linqueños para brindar un show impecable en el que recorrió cada uno de sus hits.

Junto a los músicos de Banda XXI, quienes desde hace años acompañan al cantante cordobés a través de los escenarios de todo el país, el público linqueño bailó y cantó con los temas: En septiembre fuiste mía, Pero muy celosa, Quiero olvidarte, Nena juguetona, Doble identidad, Te llenaré de besos, entre otros.