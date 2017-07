Pagan retribución especial a varios ex empleados municipales linqueños

DEUDA CON JUBILADOS

La Municipalidad de Lincoln canceló el pago de una retribución especial a 19 empleados municipales que habían accedido a su jubilación durante la gestión anterior y que a la fecha no habían cobrado dicho monto según es indicado por Ley, que es el equivalente a seis sueldos del básico de la categoría en que revistaban.

De esta manera, el Ejecutivo cumplió con lo establecido de acuerdo a la Ley Provincial de Empleo Público y procedió a subsanar esta deuda contraída con ex agentes municipales que, al momento de acceder al beneficio jubilatorio -además de contar con la edad suficiente-, llevaban cumplidos más de 30 años de servicio en la Administración Municipal.

El intendente Salvador Serenal señaló que esta cancelación de deuda con los municipales jubilados “es parte de la valorización del empleo público que venimos impulsando y un reconocimiento a quienes mantuvieron una conducta ejemplar de vocación de servicio por años”.

Los 19 agentes jubilados que, en esta oportunidad, recibieron este beneficio, son: Del Valle, Yolanda; González, Víctor Alfredo; Zaldúa, Norma Inés; Zamora, Carlos Oscar; Díez, Elízabeth Beatriz; Pérez, Luis Ricardo; Eder, Rodolfo; Andrade, Josefa; Vega, Blanca Eva; Pérez, Juan Pablo; Remondegui, Sonia; Vicente, María Cristina; Zuzzi, María Eva; Torrilla, Manuel Gustavo; Boari, Raquel; Roldán, Nilda Edith; Bustos, Miguel Antonio; Gil, Elsa Ramona; Rojas, Olga Beatriz.

Vale apuntar que en enero ya se había comenzado con este pago a 10 ex agentes municipales y la semana próxima se regularizará esta deuda con otros agentes que accedieron a su jubilación entre 2014 y 2015. Además, el Departamento Ejecutivo viene cumpliendo con este procedimiento con los agentes que se han jubilado durante el inicio de la actual gestión.