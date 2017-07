Cristina Kirchner pasó por Lincoln para reforzar la campaña de Unidad Ciudadana

RUMBO A LAS PASO

La precandidata a senadora nacional realizó una visita sorpresa en la vecina localidad. Allí, tuvo tiempo para reunirse con los referentes locales y también para visitar algunos tambos de la zona. La ex presidenta insistió en la necesidad de poner "un freno" al ajuste de Mauricio Macri.

Ayer, pasado el mediodía, la precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires del frente Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, revolucionó el ritmo de la ciudad de Lincoln con su visita sorpresa. En el distrito linqueño, la ex presidenta se reunió con los referentes locales, visitó algunos tambos de la zona y reforzó la idea de poner "un freno" al ajuste de Mauricio Macri. También tuvo tiempo para tomar imágenes que formarán parte de su nuevo spot.

En lo que ya es una campaña en pleno desarrollo, Cristina Kirchner fue recibida por mucha militancia K, que la esperaron desde muy temprano para poder saludarla o tener una imagen con ella.



En su breve pero intensa estadía, Cristina volvió a insistir con la necesidad de poner "un freno" al ajuste de Mauricio Macri y su gobierno; y recordó que la oportunidad es a través del voto.

En Lincoln, la principal referente de Unidad Ciudadana estuvo con los candidatos locales de las dos listas. En la unidad básica de la lista 2 K, que competirá contra la lista 4 del ex intendente Jorge Fernández en las Paso de agosto, la precandidata a senadora estuvo junto a Pablo Zurro, de Pehuajó; y Gustavo Traverso, de Junín.

Tras los encuentros con los precandidatos locales, y junto al ex intendente Fernández, Cristina Kirchner realizó una recorrida por tambos de la zona y también se reunió con representantes locales de la Sociedad Rural, con quienes se hizo eco del reclamo de los productores sobre el aumento del "300 por ciento" de los costos.

Por su parte, los representantes del sector dialogaron con la ex mandataria sobre el "aumento de insumos tales como gasoil, electricidad y el alimento para las vacas", lo que se suma a la "caída del consumo de leche".



"Los productores sostuvieron que la devaluación provocó un fuerte aumento del alimento para los animales, bajando considerablemente el margen de rentabilidad", explicaron en un comunicado desde el equipo de campaña de la ex presidente. Además, aseguraron que "en algunos casos" se cerraron establecimientos lecheros.

Por otra parte, en el comunicado se informó que el aumento del gasoil y las tarifas eléctricas impactaron de lleno en el funcionamiento de los tambos, por lo que los costos aumentaron, en total, "300 por ciento desde la devaluación de diciembre de 2015".



La recorrida de Cristina en Lincoln también sirvió para registrar imágenes que formarán parte del nuevo spot publicitario de Unidad Ciudadana. De esta manera, con la vorágine y la euforia que siempre imprime una campaña electoral, la ex presidente eligió Lincoln para pisar un noroeste bonaerense con mayoría de intendentes de Cambiemos.