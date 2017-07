Destacan el beneficio de que la comuna tenga sus propias máquinas

INVERSIÓN

De acuerdo a lo expuesto por el Ejecutivo municipal, “la adquisición de maquinarias es una inversión, porque se evita pagar por servicios que siempre debieron estar en manos del Municipio y no malgastar tercerizando o alquilando maquinaria”.

El viernes último llegó la segunda motoniveladora marca Pauny, de un total de tres adquiridas por el Departamento Ejecutivo por un total de casi 9 millones de pesos.

De acuerdo al Decreto 2418/17, estas nuevas maquinarias se adquieren en el marco de la Ley Provincial N°14.812 de Emergencia en materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos.

La unidad recibida este mediodía es una motoniveladora marca Pauny modelo MA 160. Vale recordar que a la inversión por las tres motoniveladoras Pauny se debe sumar otra de alrededor de 25 millones que abarca la compra de dos máquinas de similares características New Holland y una retroexcavadora de la misma marca, nueve tractores de media potencia y uno de alta potencia.

Según precisó el intendente Salvador Serenal la primera motoniveladora Pauny que llegó ya está trabajando en Roberts y “en días más tienen que llegar la restante New Holland que se suma a la retropala sobre oruga que incorporamos hace poco y la Pauny que completa el grueso de máquinas que el Municipio necesita para trabajar en el mantemiento de la Red Vial del distrito”.

Por último, Serenal fue claro y afirmó: “La adquisición de maquinarias es una inversión, porque se evita pagar por servicios que siempre debieron estar en manos del Municipio y no malgastar tercerizando o alquilando maquinaria”.

Más tractores

También fueron incorporados al patrimonio de maquinarias y herramientas cuatro tractores de giro cero, uno de los cuales fue destinado a la Delegación de Martínez de Hoz y los restantes quedarán afectados al mantenimiento de parques y espacios públicos.

Esta nueva adquisición se realizó mediante la Licitación Privada N°7/17 por un monto total de $428.000, resultando adjudicataria la firma comercial local “Ferrelin”. Se trata de 4 tractores giro cero marca Husqvarna que pasan a engrosar la disposición de las maquinarias adecuadas para la correcta conservación de los espacios verdes de la ciudad y el distrito.