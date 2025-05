En diálogo con Democracia, Alejandro Sciarretta, el reciente Presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco realizó un análisis de los campos luego de las intensas lluvias tras el temporal que azotó a Chacabuco y la Región hace 10 días atrás. Así, Sciarretta dijo que “si bien no tiene el número de hectáreas afectadas, hay partes donde el agua se fue y hay partes que no, lamentablemente está estancada, no corre, y eso es un problemón la verdad”.

En ese sentido, el titular de la Sociedad Rural remarcó que quedaron lotes sin cosechar de soja de segunda y de maíz tardío. “Otros lotes que estaban destinados a un planteo forrajero también quedaron bajo agua. Veremos qué es lo que queda cuando se retire, las pasturas, verdeos y todo lo que sea destinado a ganadería”, aseguró y continuó “hay que esperar a que se vaya el agua y ver cómo evolucionan esos lotes sembrados. A futuro está muy comprometida la siembra de trigo, yo creo que va a bajar mucho la superficie que iba a ser destinada a ese cultivo, así que será cuestión de esperar a ver qué es lo que queda cuando se vaya el agua”. Cabe recordar que, días atrás, cayeron en la ciudad más de 400 milímetros lo que causó inundaciones, evacuados y calles anegadas.