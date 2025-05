“La causa de Eva Perón está más latente que nunca”

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía encabezó el acto homenaje que conmemoró el 106º aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón, que contó con el cierre de una emotiva intervención teatral titulada “Vuelve Evita”, interpretada y dirigida por Ángeles Conde. La jornada se llevó adelante en el hall del Municipio, frente al busto de Eva Perón restituido el pasado año.

“Eva Perón es un legado y una causa de todos que trasciende los tiempos. Que trasciende a nuestro movimiento, trasciende fronteras. Esa enorme mujer que le dio alma y corazón a una causa, con su compromiso por nuestra Patria, nuestra gente y especialmente por los que menos tienen”, comenzó el Intendente, quien continuó: “Por la historia, por el presente, pero sobre todo por el futuro, más que nunca la causa de Eva Perón es una causa viva y latente, que nos llena de compromiso de seguir trabajando con ese compromiso que llevamos día a día en la gestión pública, de estar al lado de nuestra gente, nuestras familias, nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestros trabajadores, donde el centro siempre es el ser humano”.

Golía resaltó también que “Evita no claudicó nunca en su lucha, no dejó su causa por nada. No le fue nada fácil en su vida, y tampoco luego de su fallecimiento. Para los peronistas no fue fácil”.

Por su parte, la Concejal, Julieta Garello, indicó: “Quiero recordar a Evita como la persona implacable que fue con los detractores de la Patria, pero también como esa persona amorosa, cálida con su pueblo, con los que sufren, para que esa sea la marca distintiva que lleve cada compañero en nuestra militancia diaria”.

Garello resaltó que Eva, fue “una mujer joven, humilde, del interior que, tras su histórico encuentro con Perón, cambió la historia”. La Concejal destacó también la restitución del busto de Evita en el Municipio, tras un pedido de Carlos Vita que inmediatamente el Intendente puso en marcha, para que “vuelva a donde siempre tuvo que estar”. Sobre la obra, Garello expresó: “Tenía muchas ganas de que en Chacabuco tengamos esta obra, que tuve la posibilidad de ver y me pareció importante que nuestros compañeros y compañeras puedan verla, disfrutarla, para salir de este homenaje a Evita con mucha fuerza, porque los tiempos que vivimos son muy duros, difíciles”.

Tras las alocuciones y la colocación de una ofrenda floral, se llevó adelante la intervención teatral “Vuelve Evita”, dirigida y protagonizada por Ángeles Conde, del grupo teatral “Puro Cuento”, que contó con la escenografía e iluminación de Sebastián Álvarez, y la asistencia general de “Pato” Boianelli. En una más que emotiva interpretación, la actriz tomó la palabra de Eva Perón, logrando el ensordecedor aplauso de los y las presentes.