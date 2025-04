Mariana Mazú, la cantante de tango de O´Higgins, fue nominada nuevamente a los Premios Gardel 2025

La reconocida cantante de tango oriunda de la localidad de O´Higgins, Mariana Mazú fue nominada nuevamente a los Premios Gardel 2025 por su disco “¿Y el fin del amor? Así, el galardón, que reconoce a lo mejor de la música local, tendrá su ceremonia anual el próximo 28 de mayo. La artista ya consiguió su primer Gardel en el año 2021 con su disco debut “La bella indiferencia”. Además, en el año 2024 viajó a Estados Unidos por su nominación como Mejor Álbum de Tango en los Latin Grammy.

“Estoy agradecida por esta nominación porque creo que un disco generoso, sensible, hecho por un puñado de gente linda y talentosa que entendieron lo que mi corazón necesitaba expresar esta vez. El amor es la propuesta más revolucionaria de todas”, sostuvo Mariana en diálogo con Democracia y añadió “un día me senté a escribir porque estaba muy triste y no sabía cómo hacer para sentirme mejor. Comencé por contar lo que me pasaba, pero como me daba vergüenza probé escribir en tercera persona”.

Por último, confesó: “Recordé las noches en O’Higgins caminando por calles sin asfalto y las Conversaciones delirantes con una estrella que era especial para mí. Escribí y “me escribí” entre otras cosas que del dolor nace la fortaleza, que hay que tratar de aceptarse en el espejo y que adelante está el camino. Así nació “Desencanto”, el primer sencillo de este disco”.

Así, su nuevo disco es una reflexión sobre la finalidad del amor, los comienzos y los finales, y cuenta con la producción de Pelu Romero y la participación de invitadas especiales como Maggie Cullen, Julieta Laso y Lidia Borda. Además, Mariana Mazú es una de las artistas más destacadas en la escena musical argentina, conocida por su estilo fresco y desenvuelto que fusiona tangos, boleros y valses. Su versión de "Aprendiz" de Alejandro Sanz llegó a los primeros puestos de las playlist más escuchadas en 2024.

Así, para lo que sigue de este 2025 la artista está preparando nuevo material que saldrá en pocos meses. Además, planea su nueva gira por Europa que se realizará durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Comenzará en Francia y seguirá por Austria, Alemania, Italia, Suecia, Suiza, Noruega entre otros. En lo inmediato, volverá a participar como invitada del también psicoanalista Dr. Chinaski, este viernes 5 de abril en Teatro Municipal de Quilmes.

Sobre Mariana Mazú

Mariana Mazú nació en O'Higgins. Su padre era cantor y desde muy pequeña le transmitió la pasión por la música y le enseñó sus primeros tangos.

Con 18 años se mudó a Buenos Aires para estudiar en la Universidad de Psicología. Sin embargo, la vida hizo que fuese madre tempranamente y tuviera que abocarse a la familia y a los estudios, postergando el deseo de dedicarse a la música.

Trabajó y se formó en hospitales de salud mental, teniendo a cargo tratamientos de pacientes complejos. Ayudar a sanar a las personas era un camino que tenía decidido, hasta que la pérdida de su padre hizo que tuviera que pensar en sanarse a sí misma. Así fue como volvió a conectar con la música y desde entonces no ha dejado de cantar.

En 2021, Mariana ganó el premio Carlos Gardel como mejor artista de Tango por su álbum debut "La bella indiferencia". Su música es una fusión de tradición y modernidad, y ha sido destacada por críticos y público por su estilo único y emotivo.