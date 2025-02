Malestar en O´Higgins por el polémico acto de su 139° aniversario

El sábado 15 de febrero, el pueblo de O´Higgins, partido de Chacabuco arribó a sus 139° años y lo celebró con un polémico acto, a las 8:00 de la mañana, en la plazoleta ubicada en la entrada de la localidad. Allí, el delegado municipal, Martín Rondina, brindó unas palabras acompañado solamente representantes de Bomberos Voluntarios; policía local, el presidente de la Sociedad de Fomento y representantes de las dos iglesias, la católica y evangelista. Las mismas fueron las únicas instituciones invitadas a participar del acto, algo que generó indignación entre los vecinos. Además, ni el intendente, Darío Golía, ni ningún funcionario municipal acompañaron el aniversario.

“Recordarles a las autoridades que O´Higgins pertenece al partido de Chacabuco y me parece que tendría que haber estado presentes, tanto la oposición como los que están gobernando. No sé cuál fue el motivo, el pueblo no se merece esto, tendría que haber sido otro tipo de aniversario”, afirmó Eduardo López, presidente de la Sociedad de Fomento en declaraciones al medio local que dirige Juan Carlos Malavolta.

“No entiendo cómo el señor intendente le permite al delegado hacer lo que se le antoje. Una persona que no es nacida en O´Higgins, vino de otro lugar y lo pusieron a delegar un pueblo”, expresó una vecina de la localidad en la red social Facebook.

Por su parte, desde la oposición, Cecilia Gabrielli, concejal de Juntos comentó: “Feliz aniversario O´Higgins, lamentablemente el acto conmemorativo no fue abierto a la comunidad, ni participaron todas las instituciones, ni se invitó a los representantes de los diferentes espacios políticos. Tampoco estuvo presente el intendente ni sus funcionarios. Un pueblo que valora las instituciones, un pueblo con historia, hoy es víctima del desprecio y la indiferencia de la gestión”.

Malestar por su discurso

Por otro lado, lo que sorprendió también fue el breve, pero contradictorio discurso que realizó el delegado municipal, Martín Rondina cuando llegó el turno de emitir sus palabras. "Hoy no es un aniversario más, es un día de gloria para nuestro pueblo. Son 139 años de historia y tradición los que nos acompañan en el pueblo", inició y culminó: "Lo único que les voy a pedir es que trabajemos todos en comunidad, trabajemos todos juntos para que en los próximos años seamos un pueblo brillante, la envidia de todos los pueblos". Esto último, generó malestar entre los vecinos y representantes de instituciones ya que su pedido de trabajo en conjunto no se ve reflejado en sus posteriores actos. "Es una vergüenza lo que está haciendo", afirmaron.