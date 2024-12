Darío Golía en la UTN: “Chacabuco tiene un enorme potencial industrial”

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Aula Chacabuco realizó el acto de cierre del ciclo lectivo 2024, en donde se realizó la entrega de reconocimientos a egresados del presente año, así como también diplomas a quienes finalizaron su cursada. También hubo homenajes a alumnos y alumnas egresadas de la casa de estudios al igual que a históricos profesores y colaboradores.

En la jornada estuvo presente el intendente municipal, Darío Golía, junto al decano de la UTN FRSN, Haroldo Avetta; el vicedecano de la entidad, Tomás Avetta; y el director del Aula Chacabuco, Pablo Pannunzio, entre otros funcionarios y autoridades.

“Recorrí muchas empresas durante este año, vi cómo crecieron muchas enormemente, muchas que eran chicas y se convirtieron hoy en empresas grandes. Y sus integrantes me decían que no podrían haber crecido sin la mano de obra calificada que surgió de este lugar, de esta casa de estudios que es la UTN. El crecimiento de un pueblo, de una ciudad, está asociado a la universidad; y van de la mano con el perfil que tiene Chacabuco con su industrialización, que es lo que nos caracteriza. Chacabuco tiene un enorme potencial industrial”, destacó en su alocución el intendente municipal.

Asimismo, el jefe comunal resaltó que “es por eso que tenemos un total convencimiento de acompañar cada paso de la UTN en Chacabuco, ser promotores y acompañarlos en sus avances”.

Golía además agradeció y felicitó a los alumnos y alumnas presentes por “su esfuerzo, su perseverancia, sus ganas de estudiar una carrera universitaria y volcar ese conocimiento en Chacabuco. Se desarrollan como personas, pero también sepan que desarrollan a nuestra comunidad”.

Presentación de la Oferta Educativa 2025

Por otro lado, el intendente encabezó el acto en donde fue presentada la Oferta Educativa 2025 de secundario, terciario y universitario para Chacabuco, además de talleres, con una oferta que cuenta con alrededor de un centenar de opciones.

“Son días importantes, de decisión para ustedes, que seguramente estén viendo las posibilidades. No es una decisión fácil, porque puede marcar gran parte de la vida, de la juventud. Pero también hay que saber que no es determinante ni dramático, por ahí se puede elegir una carrera, darse cuenta de que no es lo que te gusta, y luego cambiar. Lo que sí es importante es tener diferentes opciones para que esa elección sea lo mejor posible”, comenzó en su alocución el intendente dirigiéndose a los jóvenes presentes.

“Para nosotros el arraigo es un tema muy importante, que quien así lo desee pueda estudiar, trabajar y desarrollarse en Chacabuco. Estamos haciendo un gran esfuerzo junto a la UTN, también junto a la Universidad de Hurlingham y próximamente tendremos el convenio con la UBA para tener el CBC para todas las carreras relacionadas a salud de esa Universidad. Chacabuco tiene una necesidad de profesionales de la salud, faltan especialistas en determinadas áreas, por lo que queremos incentivar eso desde el Estado municipal”, explicó Golía.

Acto seguido, la jefa distrital de Educación, Andrea Castronuevo, agradeció a los presentes, mencionando el fuerte trabajo articulado entre Municipio, Jefatura y las distintas instituciones educativas, además de los nexos con el Gobierno de la Provincia. Castronuevo resaltó la dedicación de la comunidad educativa para brindar una educación de calidad y cada vez más amplia para Chacabuco.