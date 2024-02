Cristian tiene 12 años y superó una operación a corazón abierto

A principios de enero, Silvia Márquez, mamá de Cristian Fonseca, envió una nota a los medios de comunicación para hacer de público conocimiento las negativas que tenía de parte de la obra social para conseguir la derivación de su hijo al Instituto Cardiovascular Infantil, donde debía realizarse una compleja cirugía de corazón abierto.

En ese momento, según relató la madre, el médico auditor negaba la derivación de Cristian a pesar de tener un fallo judicial a su favor dictado por el Juez Federal de Junín, Héctor Plou.

En la carta, la madre mencionó que “el 12 de octubre del 2022 lo llevamos a control y se planteó la decisión de que Cris debía ser operado nuevamente para reemplazar el neumoingerto que se le colocó a los dos años. Estuvimos siete meses para poder lograr que me autoricen y compren el neumoingerto que Cris necesita. La cirugía en ese entonces iba a ser realizada en el Hospital Sor María Ludovica, pero, como fue de público conocimiento por diferentes medios nacionales, 50 médicos de ese hospital renunciaron.

Así, la terapia quedó afectada con reducción de profesionales. Por ello, su cardiólogo personal decidió hacer la derivación al Instituto Cardiovascular Infantil de Buenos Aires, ya que contamos con obra social”.

Y continuó relatando que “durante todo este tiempo no quise hacerlo visible, solo personas cercanas a nosotros sabían por lo que estábamos pasando. Hoy me veo en obligación, por la salud de Cris, de hacerlo público y visible. Lo que Cris requiere es una cirugía de corazón abierto de alta complejidad debido a que no se realizó en tiempo y forma, lo que provocó que la batería de su marcapaso esté a pocos meses de agotamiento. En mayo del 2023 Cris contaba con siete años de batería de su marcapaso; al 13 de diciembre del 2023 nos informaron que Cris tiene nueve meses estimativo de batería”.

Tras la publicación y viralización del caso, al otro día, la familia Fonseca recibió la noticia de que la obra social finalmente autorizaba la derivación al Instituto Cardiovascular Infantil para su operación.

Así fue que Cristian fue intervenido el pasado 31 de enero, en una operación que empezó a las 14 y terminó a las 20. Su mamá comunicó que “no hubo complicaciones” durante la misma y que “solo debemos esperar, ya que son horas en las cuales puede haber sangrado o alguna arritmia. En estos momentos están trabajando los del marcapaso ya que el aparato le manda muchas frecuencias”.

Hoy, a pocos días de la operación, Silvia contó que “en estos momentos sigue en Terapia Intensiva, evolucionando muy bien”, y agregó: “Está mucho mejor, los doctores nos dicen que fue una operación muy compleja”.

En cuanto a los tiempos de recuperación o posible alta, aseguró que “eso depende de su evolución”, pero “antes de la operación, nos habían dicho un mes aproximado”.

Su lucha por el enguaje de señas

Cristian nació siendo un niño oyente, pero tenía una cardiopatía congénita por la que debió ser operado a los 9 días de su nacimiento. Esto provocó, durante la cirugía, varios paros cardíacos que devinieron en secuelas. Con el tiempo descubrieron que Cris no oía.

Eso motivó a su hermana, Micaela Fonseca, a estudiar el tema y realizar su tesis de graduación para convertirse en acompañante terapéutico en el Instituto Paulo Freire sobre el mismo. “Lo que me motivó a investigar sobre este tema es la historia de mi hermano menor Cristian, que es hipoacúsico. Él fue implantado a los 7 años de vida y fue un camino muy largo”, comentó a Democracia.

“En ese momento, junto a mi madre comenzamos un curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) para poder tener una mejor comunicación con Cris. Fue en ese entonces que descubrimos que en Chacabuco hay varias personas que por diferentes motivos no oyen”, mencionó Micaela y explicó que tuvieron que enfrentar muchas situaciones de discriminación, una educación limitada y muchas puertas que se les cerraron.

Pero no bajaron los brazos, se unieron como familia y decidieron presentar en el Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco un proyecto de ley para la incorporación en la ciudad de LSA de manera obligatoria y en todos los niveles educativos de forma gratuita. El mismo, además, prevé la capacitación obligatoria para todos los docentes en actividad.

“Este paso es necesario para garantizar una inclusión real en materia educativa ya que permitirá eliminar las barreras de comunicación y socialización que existen para las personas con discapacidad auditiva, creando así una sociedad más integrada e inclusiva”, remarcó Micaela y agregó: “Creo que, con la aprobación de la Ley de LSA, que fue aprobada en el senado de la Nación el 13 de abril del 2023, debería ser obligatoria como materia para los próximos años en todas las escuelas públicas, ya que la reconoce como una lengua natural y originaria que forma parte de la identidad lingüística y de la herencia cultural de las personas sordas”.

“Como familia, enterarnos de su hipoacusia fue muy duro, pero después con el tiempo nos enriqueció y nos hizo desarrollar nuevas destrezas. Nos sentimos bien cuando adquirimos la habilidad de comunicarnos tanto con mi hermano como con otras personas que padecen lo mismo, y estuvimos en varias ocasiones cantando el himno argentino en LSA acá, en Chacabuco”, expresó Fonseca y continuó: “Al no saber LSA, las personas no saben cómo comunicarse cuando se encuentran con alguien hipoacúsico y eso provoca una barrera muy grande”.