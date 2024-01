Afirman que la variante de Chacabuco podría quedar concluida en cuatro meses si no se paraliza la obra

Tras los anuncios del presidente Javier Milei, en cuanto a reducir la obra pública, las empresas constructoras de la autopista de Ruta 7 paralizaron los trabajos en la variante de Chacabuco y el tramo que va de esa ciudad hacia Carmen de Areco.

“Para mí es un error parar la variante de Chacabuco porque le falta unos cuatro meses de obra, con la colocación de una carpeta de 3 centímetros de pavimento F10 -que baja el nivel de ruido-, las barandas y pintarla”, dijo a Democracia un exfuncionario de Vialidad Nacional. Y continuó: “Los contratos se van a tener que rediscutir porque las empresas ya están contratadas, hasta el de la travesía urbana en Junín”, cuya empresa desarmó el obrador que se había montado sobre el camino a la laguna de Gómez.

“El mejor negocio del estado es terminar la variante de Chacabuco, porque si no se empieza a deteriorar. Con cuatro meses más de trabajo se termina, y la habilitás y ganás en seguridad vial”, confirmó. Además, aseguró que las empresas, a nivel nacional, “han paralizado todo, para mí todo está parado y el movimiento es mínimo”. Asimismo, informó que “no se puede privatizar una obra que ya está contratada y hay que cumplir con el contrato”.

Y advirtió que va a tener que haber “una renegociación por el valor, ya que hay componentes importantes como el acero, el asfalto y el gasoil que han aumentado”. Además, aclaró que “por el resultado electoral, las empresas ya habían parado las tareas ya que ‘ganó el que no va a pagar y para qué la hago’, salvo alguna que esté atada al crédito del BID y puede que sigan”.

Chacabuco - Carmen de Areco

A principios de noviembre del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas avanzaba con las obras de transformación en autopista de la Ruta 7, entre Chacabuco y Carmen de Areco, donde ya se había intervenido cerca de la mitad de dicho tramo en poco más de un año.

Según habían informado de Vialidad, se trabajaba en el movimiento de suelo para los terraplenes a la altura del kilómetro 180. Además, se ejecutaban las bases de la calzada y el hormigón en plateas, tabiques y losas de las alcantarillas a lo largo del tramo de 55 kilómetros.

Comenzó a construirse a mediados del 2022, si bien había sido licitado en 2016 con la gestión de Mauricio Macri, pero las máquinas nunca habían iniciado las labores y había quedado olvidado.

Es el más extenso y consiste en obras de arte menores y ampliaciones de obras de arte existentes, la construcción de ocho distribuidores, la cimentación de dos puentes sobre arroyo Lamela y sobre arroyo Ranchos, la demarcación horizontal, la señalización vertical y la iluminación de los intercambiadores mencionados.

El avance de la variante

Cabe recordar que la obra de la variante de Chacabuco, de 23 kilómetros, había estado paralizada durante más de dos años, entre diciembre de 2018 y el 4 de enero de 2021. El proyecto consiste en la construcción de una autopista semiurbana, con dos carriles por mano, entre el Acceso Este a esa localidad vecina (km. 196) y el Acceso Oeste (km. 219), además de cinco puentes distribuidores.

Según informaron de Obras Públicas a Democracia, actualmente, la obra (que estuvo paralizada con el 8 por ciento) posee un avance de más del 75 por ciento y se estimaba que esté finalizada en el primer semestre del corriente año.

Los intercambiadores vehiculares se encuentran ubicados en el kilómetro 196, donde inicia el bypass; a la altura de Cucha Cucha (km. 200,8); del cruce con la Ruta Provincial 30 (km. 205,2); del cruce con el ferrocarril San Martín (km. 209,5) y en el kilómetro 219. Es importante mencionar que en el cruce de la Ruta 30 y la futura variante, se construyó un desvío provisorio para poder construir el distribuidor, ya que la calzada provincial se eleva por sobre la autopista.

Respecto a las capas de pavimento, que conforman el paquete estructural, se encuentran: subrasante tratada con cal en 30 cm de espesor; sub base de suelo de cal en 30 cm de espesor; base de estabilizado granular en 20 cm de espesor; base Inferior de concreto asfáltico con asfalto convencional en 9 cm de espesor; base superior de concreto asfáltico con asfalto modificado en 7 cm de espesor; y carpeta de rodamiento de microconcreto asfáltico en caliente tipo MAC F10 con AM3 en 3 cm de espesor.

“Falta ejecutar una nueva carpeta asfáltica, los guardarrail flex beam, la demarcación, cartelería e iluminación”, informaron a Democracia desde Vialidad Nacional.

118 kilómetros inaugurados

El 10 de junio de 2016, se dio inicio a la obra de la autopista de Ruta 7, entre Junín y Chacabuco, perteneciente al proyecto Luján-Junín, a cargo de Vialidad Nacional. Desde ese año, a la fecha, ya se habilitaron unos 118 kilómetros, de un total de 196 kilómetros proyectados. Cabe destacar que ese año, se había inaugurado el primer trazado de 32 kilómetros entre Luján y San Andrés de Giles, que había empezado a construirse a principios de la década de 2010.

En junio de 2019 fue habilitada la variante de San Andrés de Giles, un tramo de ocho kilómetros, entre los kilómetros 98 y 106, que evita atravesar por la Ciudad y la circunvalación. Además, desde el 106, luego se abrió la doble vía hasta el ingreso a la localidad de Heavy (km. 126) con dirección al oeste bonaerense. En tanto, el 9 de diciembre de 2020 se inauguró el tramo completo entre Carmen de Areco y San Andrés de Giles. Se trata de un trayecto que solo tenía habilitados 20 kilómetros desde Giles hasta el ingreso a la localidad de Heavy, desde donde se sumaron los 16 kilómetros que restaban.

Por último, el 2 de junio de 2021, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habilitó el tramo de 39,7 kilómetros, entre Junín y Chacabuco. Cuenta con tres distribuidores (O’Higgins, Membrillar y La Agraria), un puente sobre el río Salado, una pasarela para garantizar la seguridad de quienes se trasladan hacia una escuela ubicada sobre la ruta en cercanías a Junín (zona de la Agraria), otra a la altura del barrio Cerrito Colorado y una restante a la altura de la Escuela 35.

Travesía urbana en Junín

En noviembre del año pasado, la empresa que estaba a cargo de la obra de la travesía urbana de la Ruta 7, en Junín, retiró el obrador, situado a la vera del camino al Parque Natural Laguna de Gómez, frente a la Sociedad Rural.

“Armaron el obrador y se fueron a raíz de los anuncios. Esa obra no tenía anticipo y no se fue porque no cobró un anticipo, como se ha dicho. Las obras grandes no tienen anticipos financieros”, dijo la fuente consultada por este diario.

“Sucedió que, a partir de los anuncios de Milei, la empresa decidió dejar el obrador, el cual ya había armado frente a la Sociedad Rural. La empresa no va a poner la propia para después no cobrar”, confirmó.