Franca Sawczuk cantó el Himno en Lengua de Señas a compañero en fiesta de egresados

En el acto de colación de las escuelas primarias de Chacabuco, Franca Sawczuk sorprendió a todos los presentes cantando el Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas. El homenaje fue para su excompañero de Jardín de Infantes, Cristian Fonseca, de 11 años de edad, que egresaba como ella. “Nadie sabía que lo iba a hacer, ni mamá ni Cristian.

Solo lo arreglé con la directora de mi colegio”, contó Franca a FM 94.3 Massradio y reveló que tuvo que aprenderse la nueva versión “porque hace unos años se actualizó y ahora es distinto”.

En ese sentido, la joven dijo que “me lo aprendí de nuevo buscando un video de Youtube, como si fuera una coreografía de Tik Tok”, y agregó: “Creo que es importante que se incluya en la planificación de todos los actos escolares y que no solo lo contemplen cuando esté presente una persona hipoacúsica”.

Al respecto, Franca sostuvo que de esa manera “se naturalizaría más y se normalizaría entre las personas”.

“Yo ya estaba arriba del escenario porque fui escolta de la bandera, así que lo único que tuve que hacer fue pararme a un costadito cuando comenzó a sonar el himno”, confesó y contó que “ya lo habíamos hecho con todos mis compañeros en el último día de la Sala de 5 del Jardín, para homenajear a Cristian. Fue una idea multiplicadora que no entiendo por qué se dejó de hacer”.

La historia de Cristian

Días pasado, Democracia publicó la historia de Cristian Fonseca a partir de un pedido de su hermana Micaela para que la enseñanza de LSA sea obligatoria en las escuelas del partido de Chacabuco.

“Lo que me motivó a investigar sobre este tema es la historia de mi hermano menor Cristian, que es hipoacúsico. Él fue implantado a los 7 años de vida y fue un camino muy largo”, relató Micaela, quien estudia para ser Acompañante Terapéutica, y agregó: “Cuando descubrimos que no podía oír comenzamos con muchos estudios para poder pedir los audífonos, los cuales no dieron resultados positivos. En ese momento, tuvimos que comenzar con una nueva etapa para ver la posibilidad de que sea implantado coclearmente, esto nos llevó como familia a entrar en un nuevo lenguaje totalmente desconocido para nosotros”.

En ese sentido, Fonseca relató que fue un camino muy difícil y largo que requirió muchos estudios y autorizaciones. Cristian nació siendo un niño oyente, pero tenía una cardiopatía congénita, por la que debió ser operado a los 9 días de su nacimiento. Esto provocó, durante la cirugía, varios paros cardíacos que devinieron en secuelas. Con el tiempo descubrieron que Cris no oía.

“En ese momento, junto a mi madre comenzamos un curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) para poder tener una mejor comunicación con mi hermano. Fue en ese entonces que descubrimos que en Chacabuco hay varias personas que por diferentes motivos no oyen”, mencionó y explicó que tuvieron que enfrentar muchas situaciones de discriminación, una educación limitada y muchas puertas que se les cerraron. Pero no bajaron los brazos, se unieron como familia y decidieron presentar en el Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco un proyecto de ley para la incorporación de LSA de manera obligatoria y gratuita en todos los niveles educativos en la ciudad. El mismo, además, prevé la capacitación obligatoria para todos los docentes en actividad. “Este paso es necesario para garantizar una inclusión real en materia educativa ya que permitirá eliminar las barreras de comunicación y socialización que existen para las personas con discapacidad auditiva, creando así una sociedad más integrada e inclusiva”.

El proyecto presentado

A raíz de la historia publicada por Democracia, las concejales Jorgelina Soñez (Juntos por el Cambio) y Claudia Sosa (La Libertad Avanza) se acercaron a la familia Fonseca y decidieron impulsar el proyecto que busca incluir de forma obligatoria y gratuita el Lenguaje de Señas Argentino en la educación de Chacabuco. Así, en una reunión junto a Micaela y su mamá Silvia, dialogaron sobre la importancia de la inclusión de las personas en la sociedad.

De esta forma, aseguraron que se le dará apoyo e impulso al proyecto desde el Concejo Deliberante a esta gran iniciativa que busca elevar la calidad de vida de muchas personas.

"Luego de esta reunión acerqué una nota para que se trate el proyecto y me recibió el presidente del Concejo, Tomás Domínguez, junto a otros concejales", explicó Micaela a Democracia y agregó: "El mismo ya fue tratado en la Sesión 981 del Concejo Deliberante y en unos días seguramente vamos a tener novedades a nivel local del “Proyecto Cristian” que buscará, en primera instancia, la capacitación del personal municipal. Luego, se buscará ampliar a educadores, a través de Jefatura Distrital, y a la sociedad”.