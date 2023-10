En O´Higgins realizan un mural para reconocer a las mujeres que hicieron historia

El programa Jóvenes y Memoria es coordinado por la Comisión por la Memoria desde el año 2002. Está dirigido a escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales de la provincia de Buenos Aires y propone a los equipos de trabajo que elaboren un proyecto de investigación acerca de las memorias del pasado reciente o la vulneración de los derechos humanos en democracia. Así, en el mes de noviembre se realizará el encuentro plenario del programa donde los jóvenes participan de una experiencia en la que se conocen y reconocen con otros, exponen sus trabajos, producen, debaten e intercambian ideas y proyectos. Además, el programa fue declarado de interés educativo provincial por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y de interés educativo nacional por el Ministerio de Educación de la Nación.

En ese marco, alumnos de 4° año del Instituto Santa Ana de la localidad de O´Higgins, partido de Chacabuco, junto con el apoyo de la docente de Lengua y Literatura, Leonela Franco y la bibliotecaria, Alejandra Peppe, llevan adelante la elaboración de un mural donde se reflejan los rostros de mujeres que hicieron historia en su pueblo a partir del trabajo “O´Higgins y sus históricas mujeres”.

“El proyecto tiene el origen en el mes de abril, cuando uno de los chicos me plantea que está abierta la convocatoria para participar de Jóvenes y Memoria y me dijeron que tenían ganas de participar y estaban buscando una profesora que los acompañe”, relató Leonela y agregó: “Yo nunca había participado del Programa, entonces les pedí que me dejasen investigar y conocer de qué se trataba. Ahí me contacté con la Comisión por la Memoria y me explicaron cuáles eran los requisitos y cómo funcionaba todo”.

En ese sentido, la profesora sostuvo que el objetivo es trabajar acerca de la memoria desde muchos ámbitos y que, como la idea surgió del interés de ellos, se pusieron a investigar para definir un tema. Así, comenzaron a trabajar sobre “mujeres famosas”que habitaban el pueblo o fueron parte del mismo. “Lo primero que hicieron fue hacer una encuesta digital y la compartieron con todos los vecinos para que hagan un listado de las mujeres que les parecían importantes para la historia del pueblo y por qué. Pero ahí surgió la dificultad de que hay mucha gente que no maneja la tecnología. Entonces, armaron unos listados y los repartieron en las despensas y negocios más concurridos”, manifestó Leonela y contó que de esa votación surgieron cinco nombres: Alicia Bonino, quien fundó el Jardín de Infantes de la localidad; Georgina “Coca” De Vásquez, mujer delegada del pueblo y donante de los terrenos del actual “Complejo Deportivo”; Lucrecia Duy, docente e inmigrante post guerra; María Errecarte, reconocida enfermera; y las cuatro bomberas de O´Higgins, Jessica Retamar, Mariana Rocco, Malena Rolandi y Micaela Amadio, que fueron representadas en un único rostro mediante inteligencia artificial que unificó rastros de cada una de ellas.

Cabe destacar que, además de pintar un mural que se encuentra ubicado al costado de la Delegación Municipal y frente a la plaza principal, los estudiantes también entrevistaron a cada una de las mujeres o a un familiar de ellas para conocer su historia y todo lo que habían hecho por la localidad. “Al principio fue raro porque no entendían bien de qué se trataba. Así que empezamos a explicarles qué era el programa de Jóvenes y Memoria y qué nos interesaba a nosotros saber. Todas estuvieron predispuestas a ir hasta la escuela y las pudimos entrevistar allá”, sostuvo la docente y agregó: “Más allá del nombre y de su historia, quisimos dejar plasmado en un mural sus rostros, porque tiene otro impacto en la sociedad”.

En ese sentido, Leonela contó que tomaron fotografías de cada una de ellas y las hicieron vectorizadas. “La idea también era hacerles un homenaje en vida, porque, salvo Georgina que falleció hace unos años, todas continúan viviendo en el pueblo”, afirmó y añadió: “El día que hagamos la inauguración vamos a invitarlas y a realizar un lindo acto”.

Por su parte, Candela Benaglia, una de las estudiantes que forma parte del proyecto, contó que “fue muy lindo trabajar con este tema porque conocimos cosas que no todos sabíamos de la historia de nuestro pueblo” y aseguró: “La idea es seguir trabajando en este tipo de proyectos”.

Por último, la profesora aseguró que los chicos llegaron a la instancia final del programa y que la semana del 14 de noviembre al 17 de noviembre van a viajar a Chapadmalal a defender el proyecto y a contar al resto de los participantes del programa. Así, la inauguración del mural se realizará después de ese viaje.