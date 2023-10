Darío Golía: “Vamos por la fortaleza y la presencia del Estado donde más se necesite”

El próximo domingo 22 de octubre se definirá quién será el nuevo intendente de la ciudad de Chacabuco. Así, luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) son tres los candidatos que quedaron para ocupar el lugar que dejará Víctor Aiola: Alejo Pérez, de Juntos por el Cambio; José Luis Tedesco, de Libertada Avanza; y Darío Golía, de Unión por la Patria.

Así, en diálogo con Democracia, Golía sostuvo que “la gente nos está recibiendo muy bien, con mucha alegría y afecto. Estamos, por lo menos, con la tranquilidad de haber transitado todo este tiempo y de haber hecho todo lo posible”, y aseguró: “La verdad que estamos con la seguridad de haber cumplido un objetivo, que es llevar adelante una propuesta de transformación y cambio para Chacabuco”.

En ese sentido, afirmó que “hace tres años que nos estamos preparando y capacitando para esta nueva etapa que viene”, y dijo que “trabajamos para convalidar en las urnas con el trabajo que hacemos”.

Así, el candidato más votado en las PASO resaltó que los sorprendió el triunfo obtenido y que continúan trabajando para reafirmar ese resultado en las Generales. “Trabajamos para transformar Chacabuco, para que tenga más ofertas educativas, mayor seguridad, mejores servicios, para que podamos contemplar una agenda permanente con todos los habitantes, tanto los jóvenes como los abuelos”, expresó y agregó: “Queremos una gestión inclusiva”.

La figura de Milei

En cuanto a la imagen de Javier Milei y su crecimiento mediático, Golía dijo que “es un emergente de la coyuntura y de la actualidad. No tiene una plataforma ni una ideología concreta. Sabemos que es una ideología de derecha, pero que se va adaptando a los tiempos que tiene que ver con una bronca y con un desasosiego de algunos sectores de la sociedad”; y añadió “Milei tiene que ver con esa moda que se impone y donde muchas veces la sociedad ni termina escuchando lo que propone. Entonces, hoy creemos que es momento de escuchar, de profundizar la propuesta, de decirle al pueblo de Chacabuco que analice antes de votar, porque después nos agarramos la cabeza, porque él está diciendo lo que va a hacer”.

En ese sentido, el candidato de Unión por la Patria resaltó que "toda gestión tiene objetivos de mínima y de máxima; de corto, mediano y largo alcance. Después, en el fragor de la democracia, también hay que consensuar muchas medidas. Obvio que sería conveniente tener un gobierno alineado en lo nacional, lo provincial y local, para potenciar y hacer muchas obras”.

Sobre el kirchnerismo

Respecto a los dichos de los candidatos de Juntos por el Cambio sobre la idea de “desterrar al kirchnerismo”, Darío dijo que “son frases muy desafortunadas. En 40 años de democracia me parece que hay que sacar del vocabulario desterrar, aniquilar y todo eso que fue mucho sufrimiento y dolor para la Argentina. Nosotros hablamos de la construcción”, y agregó: “Mi lema es Darío une, la unidad en nuestro pueblo, en las instituciones, en el esfuerzo, que muchas veces tiene ese sabor de lograr las cosas."

Así, el candidato remarcó que “el pueblo es soberano, cada dos años elige, vota, analiza los proyectos y me parece que acá no hay que excluir a nadie, no hay que desterrar a nadie, al contrario, hay que incluir”, y aseguró que “más propuestas hay, y la gente tiene más posibilidad de elegir. Más en un momento donde están en crisis ciertas actitudes, donde están en crisis los partidos políticos, donde están en crisis las representaciones”.

En ese sentido, Golía destacó que hace tres años que están convocando a todos, a los que militaban, a los que se habían alejado de la militancia y a mucha gente que nunca militó. “Queremos que vengan a nutrirse de la política, que armemos proyectos y trabajemos más. Hay que agrandar los proyectos, no excluir a nadie”, afirmó y destacó:

“Queremos que los jóvenes crean y participen en la política. No como una cuestión de moda, sino por un proyecto en el cual se sientan convencidos”.

Por último, el también vicepresidente de Trenes Argentinos dijo que “tenemos un grupo humano extraordinario, nunca tuvimos tantos jóvenes participando en nuestro espacio político. Pero si no lo hacen en nuestro espacio, es bueno que participen en cualquiera de los espacios, porque eso fortalece la democracia y la institucionalidad”, y concluyó:

“Creemos que el Estado tiene que estar presente y ser eficiente a la hora de administrar. Me parece que tiene que estar acompañando, fundamentalmente a los que menos tienen y a los que se les hace más difícil todo. Porque el que tiene muchos recursos, siempre tiene una alternativa o salida. Entonces, el corrimiento del Estado significa que los grandes intereses terminen manejando la Argentina. Por eso, nosotros vamos por la fortaleza y la presencia del Estado especialmente donde más se necesite”.