Alejo Pérez: “Hay que poner orden en el país para poder convivir”

En las últimas elecciones Primeras Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Alejo Pérez logró quedar como el candidato a intendente por el espacio de Juntos por el Cambio en Chacabuco. De esta manera, el actual presidente del bloque del partido en el Concejo Deliberante comenzó a delinear sus últimas semanas de campaña de cara a las generales de octubre. “Estamos en la calle todos los días, llevando nuestras propuestas mano a mano, charlando y sobre todo escuchando a la gente. Muchas de las propuestas que tengo salen de las charlas con los vecinos porque me manifiestan lo que necesitan”, expresó Pérez y agregó: “Nos está yendo muy bien, tenemos muy buenas recepciones en la calle. Obviamente la gran preocupación general tiene que ver con la inflación y la situación económica”.

En ese sentido, el candidato de Juntos reveló que “después de la devaluación del 30%, luego de las PASO, todo se fue a los precios y lo que se está viviendo en la calle es realmente triste”, y comentó que “con ese clima de angustia que tiene la gente, nosotros estamos llevando nuestra propuesta. No vamos a poder desde lo local cambiar el tema de la inflación, pero sí creemos que tenemos dentro del espacio un equipo que puede cambiar y levantar las esquinas llevándole nuestras ideas”.

Principales reclamos

Más allá de la actualidad económica del país, Alejo manifestó que en Chacabuco se debe trabajar fuertemente en la seguridad, contando con más presencia policial y la instalación de cámaras de seguridad. “En nuestra próxima gestión queremos llegar a las 500 cámaras y, además, estamos proponiendo la generación de la guardia de control urbano, es decir, más presencia en la calle con civiles que puedan patrullar y estar en contacto directo con la policía en el caso de que tengan que intervenir en algún hecho”, expresó y añadió que otra cosa que le preocupa es el empleo y la necesidad de poder desarrollarse. Por eso, generó propuestas concretas para las PyMES, emprendedores y para el desarrollo de los oficios.

El resultado de las PASO

A pesar de haber superado en las internas del partido a Fabio Di Palma, Alejo Pérez quedó lejos de Darío Golía, el candadito que representa a Unión por la Patria y que resultó el más votado de las PASO. En ese sentido, Pérez resaltó: “Estoy convencido de que podemos revertir la elección, porque en la Argentina el 70% de la gente no quiere seguir por el camino en el que estamos y, para nosotros, lo importante ahora es que en estas elecciones Juntos tenga a Patricia Bullrich en el balotaje, y de ahí en adelante discutir cómo cambiar la Argentina”. Y aseguró que “el argentino no quiere más kirchnerismo ni populismo. Por eso es importante que, en lo provincial, no dejemos a Axel Kicillof”.

En esa misma línea, Alejo remarcó que “a nivel local pasa lo mismo. No queremos volver al pasado. Chacabuco no va a permitir que se convierta en un reducto kirchnerista”, y agregó: “Golía representa todo el pasado y es un acérrimo defensor de Massa, que está realizando políticas que están llevando a la Argentina a la decadencia. Por eso, claramente, la opción somos nosotros. Y eso la gente lo entiende. Tenemos muchas cosas para mejorar y tenemos prioridades”.

Sus propuestas

En cuanto a las mejoras que se deben llevar adelante desde el espacio, el candidato dijo que “la gestión de Víctor ha hecho mucho foco en la salud y en la accesibilidad a los barrios. Se ha puesto mucho el foco en mejorar cuestiones básicas, pero ahora tenemos que dar otro salto de calidad y tiene que ver con empezar a prestarle mucha más atención al sector privado”, y expresó: “Debemos hacernos menos burocráticos y menos costosos. El Estado tiene que ser más barato, y usar los recursos municipales en créditos o en becas para potenciar al sector privado. Lo que nos va a sacar de esta situación es el trabajo, y el trabajo lo genera el sector privado”.

Además, Pérez sostuvo que “siempre que hablo de Chacabuco incluyo a todas las localidades. Hoy están muy bien, sus delegados están trabajando mucho. Pero creo que cada uno debería tener su propio presupuesto para invertir en lo que necesitan”.

Por último, manifestó que “tenemos que enfocarnos en el sector privado, en ver qué es lo que necesitan para poder desarrollarse y crecer más todavía”, y cerró: “Creemos que hay que poner orden en el país para poder convivir. Hay que hacer lo que hacen los países donde funcionan las cosas. Está todo inventado, solo hay que aplicar las políticas que funcionan en otros lugares y adaptarlas, en este caso a la Argentina. Las propuestas de Milei pueden sonar disruptivas, pero en realidad no vienen a solucionar cuestiones. Creo que nuestra propuesta es mucho más superadora”.