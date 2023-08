Restauraron una antigua YPF e instalaron fábrica de bolsas ecológicas

Juan Ignacio “Nacho” Ceci (40) y Licina Garcea (38) son pareja desde hace más de 20 años. Padres de Betina (18), Carolina (14) y Martina (8), hace más de 15 años decidieron dejar su pueblo natal, O´Higgins, partido de Chacabuco, para ir a probar suerte en Buenos Aires. Fue así que empezaron a trabajar en la fábrica de bolsas del tío de Nacho en Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires. “Mi tío tenía una fábrica de bolsas para asientos de auto y, luego, comenzó a trabajar con bolsas de tela. Empezamos a interesarnos en el tema y, como era un trabajo muy artesanal, decidimos automatizarlo”, contó Nacho. Y agregó: “Fue así que junto a mi hermano y tío viajamos a China para conocer un poco más el mercado y ver qué máquina debíamos traer”.

En ese sentido, el joven contó que la primera máquina que decidieron traer fue para hacer bolsas ecológicas para los comercios, pero ese mismo equipamiento también colocaba el cierre zipper, así que unos años después comenzaron con la fabricación de bolsas para almohadas. Así, crearon “EcoZipper” una de las tres líneas de bolsas que comercializaban.

“Nosotros vivíamos en Ciudad Jardín junto a nuestras tres hijas, Betina, Carolina y Martina, y todos los veranos decíamos de volver a vivir en el pueblo. Era una idea que siempre estaba en nuestra cabeza”, reveló Nacho y contó que, durante el último verano, en un viaje que realizó a Buenos Aires solo con Licina, no prendieron ni la radio y charlaron sobre la posibilidad de regresar a O´Higgins.

“Si bien siempre fue una idea, esta vez había ciertas condiciones que hacían mucho más factible nuestro regreso al pueblo”, confesó el emprendedor y agregó “nos animamos a traer la máquina a O´Higgins y arrancamos. Las condiciones de trabajo no cambiaron, seguimos con los mismos clientes y proveedores. Solo que una vez por semana viajo a Buenos Aires a entregar la mercadería y traer materia prima”.

Revalorizar la antigua YPF

En cuanto a la elección del lugar, Nacho contó que buscó varias alternativas porque necesitaba varios metros cuadrados para poder instalar su fábrica. Así, luego de descartar otras opciones, se decidió por la antigua YPF perteneciente a la familia Loncar, un lugar histórico en el pueblo que dejó de funcionar hace varios años. “Los metros cuadrados que me brinda este lugar me quedan muy bien y, la verdad, encontramos muy buena predisposición por parte de Leo Loncar. Él se ocupó de un montón de cosas, sobre todo de despejar el lugar que estaba prácticamente abandonado, pero me lo dejaron en absolutas condiciones”, sostuvo y añadió “como aquí funcionaba una estación de servicios, por seguridad los tanques se llenaron de agua. Se tapó todo por las dudas”.

Su vuelta al pueblo

En cuanto al regreso de la familia a la localidad, la pareja reveló que están muy contentos y que era un cambio que esperaban, sobre todo por la libertad que pueden darles a sus hijas, Carolina y Martina, ya que, en el caso de Betina, se quedó en Buenos Aires para comenzar a cursar sus estudios universitarios. “La vuelta al pueblo fue muy linda, era lo que siempre quisimos con Licina. Esta vez se nos dio y la verdad estamos muy contentos, tenemos muchos amigos acá”, manifestó Nacho y contó que ahora comparte el día a día laboral con su mujer y que eso es muy divertido. “Estamos muy bien y me gusta trabajar con ella”, confesó.

En ese sentido, Licina dijo que “venimos muy bien, tratamos de dividir lo que es el trabajo de lo que es la familia. Estamos en una etapa de organización en varios sentidos, pero la verdad es que todo se nos dio mejor de lo que esperábamos”.

El futuro

Respecto al futuro de la empresa, los jóvenes manifestaron que la idea es crecer, pero no en un tiempo cercano. Por ahora, desean asentarse y organizar su nueva fábrica en O´Higgins, donde además de ellos dos, tienen a un empleado, Alejandro, que se ocupa de la parte operativa. “Vinimos con algo que ya venía funcionando y esperamos que siga ocurriendo. Por ahora, estamos muy bien y felices de volver a nuestro pueblo y poder instalar nuestra fábrica acá”, cerraron.

Visita de la Secretaria de Producción

Durante la mañana del jueves, la secretaria de Producción de Chacabuco, Lucía Doracio, junto al delegado municipal de O'Higgins, César Lucci, visitaron a Licina y Juan Ignacio, dueños de la empresa Ecozziper SRL, recientemente radicada en O'Higgins, dedicada a la fabricación de bolsas ecológicas con cierre zípper, para conocer e interiorizarse en su trabajo.

Al respecto, Doracio dijo que “es muy importante para la localidad que las empresas encuentren asiento en la misma por la generación de empleo que implica", y agregó que tiene como valor agregado que "jóvenes como Licina y Juan Ignacio retornen y apuesten al desarrollo de la localidad".