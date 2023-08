Se inaugurará un Centro de Diagnóstico Cardiovascular

Este viernes por la mañana, el intendente municipal de Chacabuco, Víctor Aiola, junto al secretario de Salud, Ignacio Gastaldi y el director del Hospital Municipal, Alberto Quereda, visitaron las instalaciones del Centro de Diagnóstico Cardiovascular, que comenzará a funcionar en pocos días más. El mismo está ubicado frente a la Guardia Central del Hospital Municipal del Carmen.



Allí, mantuvieron una reunión con las autoridades del lugar y recorrieron las instalaciones, que son para “el estudio y el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares de pacientes de Chacabuco y la zona”, dijo Gastaldi.



Agustina Biasco, cardióloga a cargo del Centro, agradeció el apoyo y acompañamiento del Intendente Municipal, y señaló que “Chacabuco va a contar con un Centro de primer nivel, con cardiólogos muy bien formados, con tecnología de última generación y con aparatología que antes no se contaba. Y esto, nos da la posibilidad de no salir de Chacabuco”.



Por su parte, Wilfredo Pericharo, cardiólogo y médico nuclear, manifestó que estará a cargo del servicio de cardiología nuclear, donde se van a hacer estudios funcionales que van a permitir, de forma no invasiva, determinar el diagnóstico de determinadas enfermedades cardíacas, ya que "los equipos permiten hacer estudios en posiciones muy cómodas para los pacientes y también para aquella población con exceso de peso".



“La idea, también, es armar un Centro de Prevención Cardiovascular a fin de actuar antes de que ocurran las cosas, donde vamos a trabajar para actuar en la prevención junto con la doctora Biasco y el doctor (Daniel) Sánchez Forte”, dijo el médico cardiólogo especialista en imagen cardíaca, doctor Martín Lombardero, que además afirmó que “es clave trabajar de la mano con el Servicio de Hemodinamia", que está construyendo el Gobierno de Chacabuco.



A su vez, el Centro, sumará un área de Cardiodeportología, contando con una bicicleta especial donde las personas sanas podrán ver su rendimiento físico y ver su corazón como se mueve en el máximo esfuerzo.



Otro punto importante es que desde el Centro de Diagnóstico local van a tener un puente con el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), contando así, con una interconsulta directa, en forma online.

Estos nuevos emprendimientos, tanto en el ámbito público como en el sector privado, contribuyen al crecimiento del sistema de salud en Chacabuco de los últimos años, pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y garantizar el acceso a servicios médicos de excelencia.