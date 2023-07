“Quiero dejar mi huella en la política no solo como pediatra, sino también como mujer”

El 23 de junio, Darío Golía, precandidato a intendente de Chacabuco por Unión por la Patria, presentó la precandidatura como sexta concejal de su lista a la Dra. Celestre Trotti.

Para muchos fue una sorpresa, para otros no tanto ya que, desde que la pediatra regresó a su ciudad natal, recibió diferentes propuestas para sumarse a espacios de trabajo. Su calidad profesional, su preocupación para continuar capacitándose y su gran carisma fueron las características que siempre sobresalieron en su personalidad. “En la elección anterior también tuve la propuesta y, en ese momento, no me pareció que era lo mejor para mi familia y para la sociedad. Tenía a mis hijas más chicas y yo estaba con otros problemas familiares”, reconoció Trotti y agregó “siempre estuve vinculada a distintas luchas sociales o con los problemas de la gente desde mi lugar como pediatra”.

En ese sentido, la médica contó que “cuando me llegó la propuesta de Darío, me pareció oportuno involucrarme aún más. Él remarcó que le gustaba mi forma de ser, cómo me manejaba con los problemas del hospital y de la salud pública, así que esta vez decidí aceptar”. Y manifestó que “cuando me sumé, lo hice pensando desde mi profesión, pero hoy me doy cuenta que tengo una apertura mucho más grande. Creo que mi apoyo no es solo como médica pediatra, sino con todos los problemas que conlleva la salud pública, es decir, con nutrición, con el cuidado del adulto mayor, con el cuidado de las embarazadas”.

Así, al respecto, Trotti aseguró que desea que en su paso por la política pueda dejar su huella no solo como pediatra, sino también como mujer. “Soy una mujer que trabaja todo el día, también soy madre, esposa y amiga. Mi lugar será el de una mujer que quiere ayudar a otras que estén en situaciones de vulnerabilidad”, afirmó y agregó “en Chacabuco tenemos un montón de problemas de salud y eso es lo que más me convoca. Problemas como violencia familiar, prevención de suicidio, abusos, desnutrición. Mi lugar será ese, el de visibilizar a los que no tengan las mismas posibilidades”.

La médica contó que desde su consultorio de pediatría también invierte mucho tiempo tratando de solucionar un problema a una familia, acercarle la respuesta sobre otros temas, no solamente respecto a la salud de un niño. “Se necesitan soluciones más globales, donde todas las familias estén contenidas”.

Su capacitación en Salud Pública

Más allá de su título como médica pediatra recibida en la Universidad de Buenos Aires y de haber realizado su residencia en el Hospital Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la profesional continuó capacitándose en diversos temas, uno de ellos la salud pública. “Siempre me interesó, hice cursos y posgrados del Círculo Médico y la UBA. Siempre me gustó aprender y, particularmente, me genera mucho dolor y congoja el adulto mayor. Entonces, el año pasado también terminé un posgrado de cuidados paliativos en el adultomayor”, reveló Trotti y agregó “me parece que es algo que sabemos poco y que tenemos que aprender y ayudar más”.

En ese sentido, expresó que “lo que más me alentó para formar parte de la lista es la forma de trabajo de Darío y también el aporte de Karina Geloso, una gran compañera. Me vi muy reflejada en ella, como profesional y como trabajadora. Todos tenemos muchas cosas en común”, y remarcó que “creo que la lista se caracteriza por tener una lista joven y con grandes metas en común. Desde nuestro lugar aportamos una nueva forma de hacer política y que va en beneficio de toda la sociedad”.

La Salud Pública en Chacabuco

En cuanto a su opinión sobre Chacabuco y los cambios que se proponen desde el espacio, Trotti dijo que es fundamental la apertura y la escucha activa. “Me parece que es clave reencontrarse con la gente y ver cuáles son los problemas reales que tiene”, expresó y sumó “me preocupan los problemas estructurales de mi país y de mi pueblo. Por eso, creo que debemos aumentar las posibilidades de los niños, no solo de educación, sino también de salud, para que puedan proyectarse como buenos adultos”.

Así, en cuanto al área de Salud pública, sostuvo: “Lamentablemente viene en decadencia en el país, porque la carrera de medicina es muy larga y mal paga. Los valores y los sueldos de salud pública han quedado estancados y, por lo tanto, muchos profesionales tenemos que tener dos o tres trabajos para poder sostener las horas que uno está fuera de su casa”, y agregó “me parece que es un problema grave que tiene que cambiar, porque es una carrera cada vez menos elegida, por la gran cantidad de juicios y la gran demanda laboral que uno tiene. El gran problema es el recurso humano que tenemos, porque terminás explotado por la cantidad de trabajo”.

En ese sentido, la médica concluyó: “Tenemos que cuidar más al recurso humano, mejorarle los salarios y las condiciones laborales. Hoy el Hospital de Chacabuco tiene una alta demanda debido al cierre del sanatorio, pero es un nosocomio que en infraestructura está muy bien y que va a estar mejor cuando desde la Provincia, se termine el hospital materno infantil. Sería un orgullo que se haga en nuestra gestión”.