O´Higgins: rompieron carteles de la campaña de Alejo Pérez

En la mañana de hoy, el pueblo de O´Higgins amaneció con todos los carteles de la campaña de Alejo Pérez, el pre candidato a intendente de Chacabuco por Juntos por el Cambio, rotos y tirados por el piso.

Así, el acto de vandalismo fue categorizado por el espacio como “un mensaje de intolerancia de poco espíritu democrático”. Además, expresaron que hay una “falta de buenas costumbres y convivencia política”.

Al respecto, Maximiliano Felice, Jefe de Campaña de Alejo Pérez, en diálogo con Democracia, expresó: "Una vez más, y como ya nos tienen acostumbrados en las últimas campañas, militantes rentados que quieren cumplir el sueño de ser empleados o funcionarios municipales sacan a relucir ante la comunidad su falta de buenas costumbres y convivencia política", y agregó: "en los últimos días, los carteles de nuestro Frente fueron literalmente vandalizados con cortes y roturas de sus armazones, siendo esto una señal clara de que se trató de una acción perfectamente premeditada. Lo llamativo del caso es que, en algunos lugares, estos carteles se encontraban colocados a metros de otros de distintas fuerzas políticas, los cuales no sufrieron ningún tipo de daño".



En ese sentido, Felice remarcó que "este mensaje de intolerancia y de poco espíritu democrático ha sido también utilizado sistemáticamente a través de las redes sociales con perfiles truchos o medios de comunicación que no son tales y constantemente escriben falacias en un ataque desmedido orquestado por la oposición que no hace más que poner de manifiesto que no existe cambio alguno en la manera de pensar ni de hacer política en nuestra ciudad y que al verse afectado por los posibles resultados del proceso electoral acuden a este tipo de maniobras".

Por último, el Jefe de Campaña de uno de los pre candidatos a Intendente de Chacabuco, dijo que "lamentablemente, debemos entender que existe un porcentaje menor de nuestra sociedad que demostrando alguna especie de «poder» con estos actos, pretenden cerciorar el derecho que todo habitante tiene a la libre expresión de sus creencias políticas", y concluyó: "queremos poner en conocimiento el presente comunicado para bregar por unas elecciones libres y en paz, donde cada ciudadano pueda ejercer su derecho a voto y expresión libremente y no sea cerciorado o sesgado por quienes pretenden volver al pasado en nuestra ciudad para beneficio propio".

Cabe destacar que, desde hace unos días, la localidad de O´Higgins fue inundada de carteles de campaña de Alejo Pérez, dispuestos en puntos estratégicos de la misma.

Según fuentes de Democracia, la policía comunal ya se encuentra trabajando y revisando las cámaras de seguridad de la localidad. Así, hasta el momento, se pudo detectar a tres adolescentes encapuchados realizando el acto de vandalismo.