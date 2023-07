“Voy a seguir trabajando para la ciudad y la Región, pero desde otro lugar”

Luego de publicar un video en sus redes sociales sobre su decisión de no continuar como intendente de la ciudad de Chacabuco, Víctor Aiola firmó, pocos días después, su pre candidatura a Diputado Provincial por la Cuarta Sección Electoral en la lista de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio. “Había tomado la decisión de no renovar como intendente porque confío que tiene que haber una renovación y alternancia política, porque eso genera más democracia. En el transcurso de eso, me ofrecieron integrar la lista seccional de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, entonces acepté porque es una manera de acompañar, no sólo a Alejo Pérez en Chacabuco, sino a los demás candidatos en la seccional”, sostuvo Aiola y remarcó “siempre dije que iba a continuar en política, no como intendente porque fueron ocho años de gestión, donde en el medio tuvimos dos años de pandemia, lo cual generó un desgaste importante en lo físico y en lo psíquico”.

En ese sentido, el Jefe Comunal explicó que dio todo lo que tenía que dar en la gestión y que estaba bueno generar un cambio. “Ser Diputado Provincial es seguir trabajando para la ciudad y para la Región, pero desde otro lugar. Creo que la gente lo ha tomado bien y que nos va a apoyar”, aseguró.

Sus áreas de trabajo

Así, en cuanto a las problemáticas en las que va a centrar su trabajo en caso de acceder a la banca, manifestó que su rol va a estar centrado en el área de salud, que es donde se destaca debido a su profesión de médico. “Una de las problemáticas que tienen todas las ciudades es el tema de la autonomía municipal y eso lo vimos en plena pandemia cuando no podíamos tomar nuestras propias determinaciones”, remarcó y agregó “creo que a nivel salud hay mucho para hacer en la Provincia, desde la formación médica, que tiene que ver con el sistema de residencias y especialidades, hasta la organización del sistema. Tenemos que repensar el rol que cumplen las regiones sanitarias y los sistemas de derivación”.

Al respecto, Aiola sostuvo que el actual sistema de salud tiene muchas falencias. “Uno de los hospitales de niños más importantes de la provincia de Buenos Aires, que es el Hospital Sor María Ludovica de la Plata está con un grave problema de profesionales. Es decir, hay infraestructura, pero no hay médicos y eso tiene que ver con las políticas públicas de salud que no favorecen la formación en especialidades básicas, como cirugía, pediatría u obstetricia”, aseguró y afirmó que “hoy en toda la Provincia faltan médicos para cubrir las guardias. Eso tiene que ver con la génesis y la formación de los médicos. Entonces, debemos cambiar un montón de cosas para que puedan ganar lo que tienen que ganar y puedan así formarse adecuadamente”.

En referencia a otras temáticas de trabajo, el Intendente expresó que se centrará en cuestiones específicas que son de interés y de necesidad para la población. “Hoy tenemos un tema en la economía en nuestro país que está muy mal con la inflación, pero eso lo va a resolver más el Ejecutivo que el Legislativo. El Legislativo acompaña siempre, le da las herramientas al Ejecutivo para poder gobernar. Y eso es lo que vamos a hacer”, remarcó.

Su apoyo a Alejo Pérez

En cuanto al candidato elegido en Chacabuco para ser su sucesor, Aiola manifestó que “Muchas veces se necesita un candidato que tenga experiencia de gestión y Alejo la tiene.

Es una persona joven, profesional y que ingresó a la política hace poco por una cuestión de vocación y no por otra cosa”, remarcó y agregó que “ingresó en uno de los momentos más difíciles del país, que fue la pandemia. Y se tuvo que hacer cargo de la Secretaría de Gobierno tomando un montón de decisiones todos los días y, en ese momento difícil, él demostró la tranquilidad suficiente y la serenidad para poder discernir lo que está bien y lo que está mal, y lo que era más adecuado para la ciudad”.

Así, respecto a las distintas internas que se generaron en el partido a partir de su apoyo, el Intendente dijo que “se logró la unidad y creemos en esta fórmula de gestión. Pensamos que la gente está cansada de los discursos vacíos, que no llevan a nada, y de las promesas incumplidas. Se necesitan hechos concretos y eso, cuando uno gobierna, va por el lado de la gestión”, y agregó que con Lisandro Herrera las cosas están muy bien. “Venimos trabajando juntos desde el 2014 y es una muy buena persona, es honesto y sincero; pero estas son decisiones de la política”.

Por último, destacó que “cuando uno elige a un candidato tiene que ver, no solamente con la capacidad de gestión, sino también con el conocimiento por parte de la población y con un montón de factores más”, y concluyó “como toda elección, es algo subjetivo; pero de todas formas será la población la que definirá si la elección fue la correcta”.