El desafío de Mariana Roco: la primera bombera embarazada de O´Higgins

Mariana Roco tiene 32 años, vive en O´Higgins y es suboficial del Cuartel de Bomberos de la localidad. En el 2018 decidió ingresar al Cuerpo Activo para cumplir el sueño que tenía desde muy pequeña. “Siempre soñé con ser bombera. Cuando era chiquita y vivía en Mendoza tenía un cuartel cerca y los veía pasar, pero todos eran hombres”, relató y agregó: “En ese momento, mis viejos pensaron que era algo de chicos, pero luego comprendieron mi verdadera vocación y me apoyaron en todo”.

Así, a los 19 años se mudó a O´Higgins, observó que ya había mujeres bomberas y comenzó a averiguar cómo tenía que hacer para ingresar. “Me di cuenta que acá nadie mi iba a limitar en lo que yo quería hacer”, remarcó y contó que cuando logró hacer el curso inicial quedó embarazada de su primer hijo León. “En ese momento, me dijeron que no podía seguir, que tenía que irme a mi casa. Entonces, les propuse continuar con la parte teórica y, luego del nacimiento, hacer la práctica”, reveló Mariana y expresó: “Me dejaron, en ese momento las cosas eran diferentes, pero rendí con las mejores notas, tuve a mi hijo y cuando cumplió tres meses, empecé a hacer las prácticas y mis primeras salidas”.

Su incorporación

Roco contó que, al ya haber chicas en el Cuartel de O´Higgins, “fue mucho más fácil” y que la apoyaron desde el primer momento. Pero, además, tuvo la suerte de tener muy buenos compañeros varones que la ayudaron muchísimo y también escucharon sus “caprichos”. Así, desde su ingreso Mariana comenzó a pensar en el lugar que ocupaba dentro del Cuartel y qué quería cambiar. “Empecé a cuestionar un montón de cosas, por ejemplo, los cargos que ocupamos o las posibilidades que tenemos. Si bien se avanzó muchísimo, aún quedan cosas por hacer”, afirmó y reveló que “hinché muchopara que me enseñen a manejar la autobomba. No fue fácil, pero me lo propuse y lo logré”.

“Siempre hay un ángel que te va cuidando y alguien que te guía dentro y fuera del cuartel. Alguien que te deja probar, te enseña y que fundamentalmente cree en vos. Porque cuando confían, es mucho más fácil todo”, mencionó Roco al hablar de Lucas Leys, su pareja y actual jefe de Bomberos de O´Higgins. “Él siempre fue mi amigo y mi guardián. Anteriormente, cuando estuve muy mal, era el único que sabía lo que me pasaba y me cuidó mucho para que no me fuera del Cuartel. Hasta que un día, decidí dar un paso al costado por un tiempo porque emocionalmente no estaba bien”, relató y agregó: “Me tomé un año y volví. Y durante todo ese tiempo, él me ayudó muchísimo. Bomberos es lo que más nos une y nos gusta a los dos, es parte de nuestra vida”.

Así, Mariana reveló que “al principio fue complicado porque era compartir muchas cosas y tiempo juntos. Además, yo tenía que encontrar mi lugar y él la forma de encuadrarme para que los demás entendieran que no iba a tener privilegios”, y mencionó: “Siempre lo vi como una gran inspiración para mí. Es muy joven y ya logró muchas cosas, veo cómo lo escuchan y lo respetan. Eso me llena de orgullo y me dan ganas de lograr cosas también y de avanzar”.

Desafiar al sistema

En el mes de junio, el Cuartel festejó su aniversario, y Osvaldo Lori, actual presidente de la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, asistió al evento. Allí, Mariana le reveló que estaba embarazada y le pidió “cambiar algunas cosas”. Así, contó que, si bien el sistema avanzó, aún hay muchas deficiencias. “Antes, cuando se enteraban que estabas embarazada, te mandaban a tu casa y listo. Quedabas afuera.

Ahora, las cosas cambiaron y si bien no puedo ir a las salidas, puedo formar parte y hacer tareas pasivas”, expresó y agregó: “Lo que pasa es que no quedan claras qué cosas puedo hacer y qué no, entonces como mujeres necesitamos tipificar eso para que tengamos igualdad de condiciones y seamos respetadas”.

Así, Roco sostuvo que actualmente, coordina cosas desde la Central, como el tema de las ambulancias, saber cuántos heridos hay o ver si sus compañeros necesitan algo. Además, puede continuar con sus capacitaciones tanto virtuales como presenciales.

“Fui a dos incendios sin saber que estaba embarazada, aunque mi corazón algo ya presentía. Ahora, vivo en una dicotomía entre saber lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer”, reconoció.

Su futuro

Desde hace un tiempo, Mariana armó un grupo de bomberas para poder acompañarse y ayudarse en ciertas cuestiones. “Aún somos muy poquitas y, a veces, es muy difícil atravesar un conflicto sola”, aseguró y añexó: “Tenemos que apoyarnos entre nosotras y así, lograr el cambio que queremos”. Por eso, ya está armando un nuevo encuentro de mujeres bomberas que se llevará adelante en poco tiempo.

En ese sentido, dijo: “Tengo un objetivo muy claro: el lugar de las mujeres dentro de un cuartel. Mi lucha, más allá de seguir capacitándome y ascender, es lograr que todas tengamos un espacio y poder acceder a los mismos cargos que los varones”, y agregó: “Soy una mujer, con un hijo y un bebé en camino que quiere seguir cumpliendo sueños”.

Por último, Roco expresó: “Las mujeres tenemos que seguir ganando espacios, pero no a la fuerza, sino visibilizándonos y naturalizando que existimos y que también podemos ser madres, bomberas o lo que queramos”, y concluyó: “Quiero ser la futura presidente de la Federación”.