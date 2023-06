Lisandro Herrera: “Detrás de una candidatura hay mucho trabajo y gente, no solo el candidato”

A principios de semana, un video en las redes sociales del actual intendente de Chacabuco, Víctor Aiola anunciando que no competirá en las próximas PASO para una posible reelección, desató todo tipo de internas dentro de la Unión Cívica Radical.Si bien, varios “candidatos” ya habían manifestado sus intenciones de armar una posible lista para representar al partido, lo cierto es que, hoy por hoy, son tres los nombres que suenan más fuerte: Alejo Pérez, actual presidente del Bloque de Juntos y el “elegido” por Aiola; Ariel

Di Piero, concejal de Evolución Radical; y Lisandro Herrera, presidente del Concejo Deliberante y de la UCR.Así, a pesar de tener a varios representantes dispuestos, en los próximos días se espera la definición de una lista única que fortalezca al Partido.

Al respecto, en una entrevista exclusiva para Democracia, Lisandro Herrera, expresó cuáles son sus aspiraciones políticas y su opinión respecto a los dichos de Aiola. “Mi postura es la misma de hace varios años. Todo lo que hice siempre fuede cara a una posible candidatura a intendente y lo he aclarado y dicho abiertamente. Víctor siempre supo de mis pasos políticos, entonces no fue ninguna sorpresa mi postulación”, sostuvo y agregó “además, no se gestó desde mi lugar, sino que, contrariamente a otros dirigentes, se gestó desde un grupo político, donde la misma gente me fue proponiendo y alentando. Por eso, siento mucha fortaleza y un acompañamiento importante”.

La baja de Aiola

En relación a las declaraciones públicas del actual mandatario de Chacabuco, Herrera dijo que “cuando uno entiende que ya no tiene más nada que brindar, es lógico dar un paso al costado. Hay que dar lugar a las nuevas generaciones”, y añadió: “Lo entiendo totalmente porque estar al frente de dos gestiones y habiendo trabajado tanto de manera incansable, te desgasta en lo personal, y para mí, eso siempre hay que priorizarlo siempre. Hay que reguardar a la familia, los afectos y vínculos, así que entiendo que la decisión es inteligente desde ese punto de vista”.

Así, Lisandro contó que, en sus inicios, fue él junto a Osvaldo Rodrigo quiénes invitaron a Aiola a participar del Radicalismo. “Vino con ganas de caminar la calle y después, de repente, se puso al frente de una idea, de una propuesta y quiso ser intendente de Chacabuco”, relató y agregó. “En ese momento estábamos gestando la unidad y Víctor fue un elemento muy importante para que eso se pueda concretar en logros”.

Su posible candidatura

En cuanto a sus intenciones para encabezar la lista del Partido, el dirigente fue claro y conciso. “Siempre le dije al intendente que, en caso que él no participe, mis intenciones eran postularme”. Así, a pesar de tener a varios en carrera, Lisandro resaltó su trayectoria y llegada a la gente. “No le quito mérito a nadie, hablo de lo mío, de lo que puedo hacer yo y mi equipo, con toda la capacidad que tenemos para sumar”, expresó y remarcó: “Creemos en un proyecto donde se puede tomar todo lo bueno que deja la gestión de Víctor, pero también sabiendo que hay muchas cosas para mejorar, profundizar y renovar. Tenemos con qué hacerlo y las ganas para llevarlo a cabo”.

De esta manera, manifestó que su intención “no es imponer”, sino que viene a gestionar unidad. “No es fácil, la unidad no se pregona, sino que se ejerce, como el poder. Así que, al radicalismo y a Juntos les propongo que se reconozca, tal vez, la posibilidad que tengo de encabezar en este momento y así poder formar una lista de unidad que nos pueda llevar al triunfo otra vez; pero, sobre todo que sea representativo para el votante nuestro, que encarne esa idea. Eso es lo importante”, sostuvo.

Los dichos de Aiola sobre Alejo Pérez

Respecto a la “preferencia” del Intendente por Alejo Pérez, Herrera contó que mantuvo una conversación con el mandatario “de la cual muchas cosas van a quedar en nosotros porque fueron privadas”. Así, expresó que entiende que cada uno pueda tener su propia mirada, pero pueden no coincidir con la misma. “No me enojó, tal vez me sorprendió y en algún punto, a lo mejor, uno se lleva cierta decepción”, manifestó y agregó “después, en una segunda charla aclaré que sabía separar lo personal de lo político. Le deseo lo mejor, sé que va a seguir siendo un dirigente muy importante para todos nosotros, pero me parece que cada uno tomará su rumbo en términos políticos”.

En esa línea, dijo que “acá la tarea fundamental, más allá de los enojos y las expectativas, es lograr tener esta unidad tan ansiada y obtenerla mejor alternativa y propuesta para la ciudad. Para mí no está mal que existan alternativas, porque por algo existen”, afirmó y remarcó: “Son lindos problemas cuando tenemos mucha gente en la cual tenemos que optar. El tema es que esté claro que ser un dirigente político y sus expectativas, muchas veces no se concretan. Es la regla del juego y si están claras, me parece que no hay por qué molestarse”.

Por último, dijo que “quizá el método no cayó bien en su momento porque de alguna forma rompe con ciertas expectativas. No se termina dando lo que se tendría que dar cuando hay un grupo consolidado con cierta armonía donde las cosas se pueden ir consensuando de a poco”, y concluyó: “Detrás de una candidatura hay una decisión, hay incentivos, convicciones y mucho trabajo. Hay otra gente, no solamente el candidato”.