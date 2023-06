Aiola anunció que no irá por la reelección en Chacabuco

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, anunció hoy que no irá por la reeelección del cargo de intendente de Chacabuco en las elecciones a celebrarse en este año. Así, en el mensaje difundido en sus redes sociales aseguró que la "política necesita renovación".

Al respecto, Aiola indicó que "estamos al fin de mi segunda gestión. Ocho años trabajando como intendente para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y he meditado profundamente esta decisión que quiero compartir hoy con cada uno de ustedes de no renovar por un tercer mandato".

En tal sentido, destacó que "esta decisión está tomada sobre la base de cuestiones personales y fundamentalmente porque creo que en la política tiene que existir la renovación y hay que dejar lugar a gente joven que viene con nuevas ideas, con ganas de continuar este proyecto de ciudad que nosotros tenemos para Chacabuco".

"Por eso les pido que nos acompañen, voy a seguir trabajando, quizás desde otro lugar para acompañar el crecimiento de nuestra ciudad", resaltó Aiola.

Por último aprovechó el mensaje para "agradecer a cada uno de los vecinos que confió en otra forma de hacer política, que confío que hay otra salida para nuestra ciudad, para nuestra provincia y para nuestro país, y que vamos a seguir trabajando, trabajando para que nuestra ciudad siga creciendo cada día".

Democracia lo había anticipado

En una nota publicada el pasado 7 de mayo, Democracia ya había anticipado que Aiola no se presentaría a un tercer mandato. En tal oportunidad, este diario había indicado: "En Chacabuco, suenan cada vez más fuertes las versiones que indican que el intendente Víctor Aiola no buscaría un tercer mandato e incluso ya tendría resuelto a quién apoyar para su eventual sucesión: el elegido sería el concejal Alejo Pérez, quien ya encabezó la boleta del oficialismo en 2021 y superó por un estrecho margen de 8 votos al peronismo, liderado por el ex alcalde Darío Golía".

Asimismo, se había consignado que "Las solas especulaciones sobre el posible paso al costado de Aiola, por otro lado, ya desataron una lucha intestina de poder en el radicalismo chacabuquense, teniendo en cuenta que también tienen aspiraciones el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Herrera, y el concejal de Evolución Radical, Ariel Di Piero. Además, el senador provincial Agustín Máspoli subió al ring al concejal Rodolfo "Loli" Serritella, como otro nombre viable".