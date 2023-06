Diego De Nigris, Flacan: “La música me hace bien y me acompaña”

Flacan es un proyecto liderado por Diego De Nigris, oriundo de la ciudad de Chacabuco y es un grito de la música argentina que sale de lo más íntimo del artista donde mezcla lo acústico con lo eléctrico, y el conjunto con lo singular.

El músico comenzó su recorrido en el 2020 con la salida de cuatro sencillos que fueron “4 y 40”, “+ AMOR”, “Lazo” y “Reciclar”, todos con videos oficiales en YouTube y de gran aceptación y repercusión por parte del público.

Al año siguiente, comenzó la aventura de su primer disco de estudio titulado “Reflejos”, el cual contiene diez canciones de su autoría y en la que participan activamente muchos artistas y músicos dotándolo de gran variedad sonora y estética. Su último lanzamiento fue el sencillo llamado “Modo Cualquiera” que contó con la participación de la cantante Dani Llor.

Ahora, llegó el turno de “Fuimos más”, una canción que realizó con la colaboración de la ascendente AGUS7INA, también de la ciudad de Chacabuco. Así, los diferentes estilos de ambos artistas hacen sinergia en una canción de estribillo pregnante que versa sobre una base electrónica, sin perder la esencia acústica ni los matices. “El camino fue un poco largo, porque hubo algunas complicaciones en los tiempos de grabación, pero disfruté también de todo eso”, comentó De Nigris y agregó “esta vez, lo pudimos hacer con Agustina que es una amiga y colega musical y el video lo realizamos con Augusto Rago que siempre se encarga de hacer toda la parte audiovisual de mi proyecto”.

En cuanto a la composición de la letra, Diego contó que, al principio, quería hacer algo distinto a lo que venía haciendo. Entonces, decidió componer una primera parte y la segunda se la brindó a su colega Agustina para que pueda impregnar su estilo. “Fue una experiencia nueva, un poco a la distancia, porque ella vive en Buenos Aires y yo en Chacabuco; pero nos íbamos comunicando y tirando ideas”, expresó el artista y afirmó: “La conozco desde hace muchos años y me gusta mucho lo que hace musicalmente”.

Así, con respecto a la inspiración de “Fuimos más”, De Nigris confesó que al momento de componerla “estaba atravesando un momento de duelo en relación a un vínculo amoroso” y que, generalmente, escribe cuando no está bien. “La historia que cuento habla de dos personas que ya no están juntas, pero que vivieron algo lindo en su momento”, resaltó y agregó “el video lo grabamos en Cucha Cucha, pero después le agregamos videos de la cotidianidad para darle sentido a la letra musical”.





Su futuro

En cuando a la difusión de la nueva melodía, “Flacan” contó que ya está sonando en todas las plataformas digitales y que el video está disponible en YouTube. Además, a fines de junio, se presentará en Chacabuco junto a “El Visto”, una banda de amigos de la cual forma parte.

Así, en relación a su ciudad y al recibimiento del público local contó que “después de la pandemia puse en consideración muchísimas cosas y me quise volver para Chacabuco porque tengo a mi familia y amigos. Quise alejarme de la gran ciudad. Y la verdad, es que me he encontrado con muchas de las cosas que estaba buscando y las puertas abiertas de muchos bares para tocar”.

En cuanto a su familia, Flacan expresó que siempre lo acompañan en este proyecto. “Están siempre apoyándome. Con mi mamá grabé ‘Lazo’ y estuvo dedicado al vínculo que tenemos con mi hermana Delfina, mi mamá hizo los coros. Ellos son mi sostén en esto”.

Por último, manifestó que, actualmente, está disfrutando mucho más del proceso de producción y creación musical. “Al principio estaba más apurado, y ahora disfruto de la composición y del momento de revisar la melodía, la letra, y de juntarme con mis amigos y tocar. Estoy llevando las cosas de forma más tranquila”, remarcó y concluyó: “La música me hace bien y me acompaña. No tengo una discográfica que me apura con los tiempos, es algo mío, para sublimar y para canalizar lo que me pasa”.



Sobre “Flacan”

Diego De Nigris es popularmente conocido bajo el seudónimo de “Flacan”, el nombre artístico que eligió al momento de iniciarse en el camino de la música, a comienzos de 2020.

El joven chacabuquense comenzó a estudiar guitarra en su adolescencia. Actualmente, “Flacan” vive en Chacabuco, es acompañante terapéutico y terminó de cursar el Profesorado en Psicología en la UNLP. Además, trabaja en un Centro de Atención Mental.

Sus influencias musicales están vinculadas a Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito Páez y muchos artistas.