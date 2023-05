Se realizó el acto de clausura de la Diplomatura en Marketing Digital

En el día de ayer, en el Patio de los Intendentes del Palacio Municipal, se llevó a cabo la entrega de certificados a quienes han culminado la Diplomatura en Marketing Digital, a través de la UTN Aula Chacabuco. Del acto participó el intendente municipal Víctor Aiola.

Más de treinta estudiantes completaron con éxito el programa de formación, que se cursaba en turno noche dos veces por semana con una duración de dos horas por jornada. La diplomatura fue libre y gratuita gracias al aporte del gobierno municipal.



En ese marco, además, se realizó la firma de convenio entre el Municipio y la UTN, para el lanzamiento de la Diplomatura en Programación. La actividad combinará la modalidad de estudio presencial y virtual, tendrá una duración de seis meses y estará disponible de forma libre y gratuita.



Marisa Di Palma, mentora de la Diplomatura, se dirigió a los presentes felicitándolos "por el tiempo invertido, el esfuerzo y la dedicación para llegar a este final con este ciclo. No solo a ustedes, sino también a las familias que acompañan este asunto, que a veces en la vida adulta, cuando uno toma la decisión de emprender un estudio, así es tiempo que le está restando a la familia, que no puede compartir esos momentos, entonces también a ellos las felicitaciones y agradecimiento".



Seguidamente, brindó su mensaje el director de la UTN Aula Chacabuco, Pablo Pannunzio, quien destacó la importancia de la Universidad Pública. "La suerte que tenemos en Chacabuco, que me parece que es algo importante rescatar y destacar, y es que de un tiempo a esta parte, desde el inicio de la UTN hace 30 años hasta el día de hoy, todas las tecnicaturas, las llamadas carreras cortas, y actividades como la que estamos hoy, de alguna manera agasajando, ha sido totalmente libre y gratuita para toda la comunidad de Chacabuco".



Quien concluyó con las alocuciones, fue el intendente Víctor Aiola, quien comenzó agradeciendo al decano de la UTN, como a su director y a los profesores. "La verdad que ocurran este tipo de eventos en nuestra ciudad y que la educación sea noticia nos pone muy feliz", expresó el jefe comunal.



Seguidamente, agregó que "antes los países más ricos eran aquellos que tenían mayor cantidad de oro, mayor producción de granos, mayor número de producción en algún punto en particular; y hoy los países más ricos son aquellos que invierten en la ciencia del conocimiento, cuyo capital es el capital humano".

"Y en realidad, estas actividades de Extensión Universitaria, que tiene que ver como esta Diplomatura en Marketing Digital o en la que acabamos de firmar, el convenio para la Diplomatura en Programación, son acciones que hace el Estado Municipal junto con la UTN, en forma mancomunada para ir en ese camino, el camino de la educación", concluyó Aiola.