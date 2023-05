Darío Ciminelli: “Chacabuco contará con una segunda comisaría”

A través de gestiones realizadas ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Chacabuco contará con una segunda Comisaría que permitirá dividir a Chacabuco en dos áreas principales. "La órbita de una parte quedará a cargo de una comisaría -actualmente funcionando-, y se distribuirá la zona de quintas en una segunda comisaría que pueda llevar a cabo todas las tareas de prevención de delito", explicó el secretario de Seguridad, Darío Ciminelli, en conferencia de prensa brindada el viernes por la tarde en el Palacio Municipal.

"Fue así que iniciamos gestiones frente al Ministerio y en el día de hoy he tenido oportunidad de tener conversaciones con funcionarios del más alto rango del Ministerio y nos han dicho que avancemos con esta medida, así que la verdad es una gran noticia para Chacabuco, principalmente ahora que el Ministerio había tomado la decisión de mudar la base del GAD", agregó el funcionario municipal.

Según explicó Ciminelli, esta nueva medida "va a superar y con creces esta cuestión que tiene que ver con la cobertura de seguridad para todo nuestro Partido".

En ese marco, detalló cómo sería la funcionalidad de la comisaría. "Ofrecimos dos inmuebles posibles para que funcione la sede. En principio, nuestra propuesta es dividir la ciudad de Chacabuco y que el límite de esa jurisdicción sea la avenida Solís y Lamadrid", explicó y aclaró, “de esa línea, hacia la zona del microcentro será competencia de la comisaría actual y hacia el sector de la Ruta 7, sería jurisdicción de la comisaría segunda".

Esta es la propuesta que el Municipio presenta al Ministerio de Seguridad, con lo cual remarcaron que la sede de la segunda comisaría "ya fue elevada y si es aprobada por el Ministerio, en cuestión de meses debería estar ya funcionando. De esta manera, la ciudad quedará sectorizara en cada una de esas jurisdicciones", aseguró el secretario de Seguridad.

Asimismo, agregó que "en el marco de esas mismas conversaciones, también surgió de la mano del Centro de Formación y Capacitación, que Chacabuco pueda ser sede de la próxima incorporación de Policías de la zona para el año 2024".

Por otro lado, Ciminelli indicó que el objetivo es “llevar la tranquilidad de que verdaderamente somos un Gobierno Municipal que está preocupado y ocupado con la seguridad, y que así va a ser en las sucesivas semanas y en los próximos meses".

Cabe resaltar que el Secretario estuvo acompañado en la conferencia de prensa por José Luis De Paolo, comisario mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien se incorporó al área local como Director General de Seguridad.

"Nosotros venimos trabajando este último tiempo en el fortalecimiento del Centro de Monitoreo y en toda la Secretaría de Seguridad, y nos parecía acorde contar con una persona con la trayectoria y la experiencia de José Luis, para que se sume en nuestro equipo y pueda brindarnos toda esa experiencia que ha reunido a lo largo de los años", aseguró Ciminelli.

Además, se informó que Chacabuco está a la espera de la destinación de un nuevo Comisario que la jefatura de la comisaría.

La renuncia del Comisario Rozza

Cabe resaltar que, el pasado 26 de abril, la Secretaría de Seguridad de Chacabuco emitió un comunicado de prensa en el cual aseguró que el Comisario Sebastián Marcelo Rozza renunció a su cargo de Jefe de la Estación de Policía Comunal de la ciudad, tras haber prestado declaración ante la Justicia Federal por una causa de narcotráfico de la cual fue desvinculado.

Así, en el escrito expresaron: “Comunicamos que habiendo declarado el Comisario Sebastián Marcelo Rozza ante la Justicia Federal en el día de ayer, fue desvinculado de la causa principal por narcotráfico. No obstante, se dará curso a una investigación en la cual se evaluarán sus facultades de control a sus subordinados por ser el máximo responsable de la comisaría. Si bien el Comisario Rozza no fue apartado de su cargo ni pasado a disponibilidad prosiguiendo en sus funciones, manifiesta su deseo personal y familiar de ser relevado del cargo de Jefe de la Estación de Policía Comunal Chacabuco, a modo de no entorpecer la investigación que se lleva adelante”.

Polémica por la partida del GAD

Hace unos días, fue el propio secretario de Seguridad quien confirmó que el Grupo de Ayuda Departamental (GAD) ya no estará en Chacabuco, ya que se instalará en otro municipio.

Por ese tema, ambos bloques del Concejo Deliberante se cruzaron en cuanto a las responsabilidades de esa medida. Así, el Frente de Todos presentó una Minuta de Comunicación en la que solicita a Darío Ciminelli información “acerca de las gestiones que realizó para evitar que ocurra la erradicación de la sede del GAD en Chacabuco”.

Por otro lado, el bloque de Juntos, envió una publicación que se titula “Por decisión del Gobierno de la Provincia, el GAD se retira de nuestra cuidad”, en ella sostienen que:

“La inseguridad está golpeando muy fuertemente en todo el país a tal punto que hace poco, en una manifestación, fue agredido el mismísimo Ministro de Seguridad de la Provincia.

Dentro de este contexto de crisis, en Chacabuco y ante la falta de la atención del Gobierno Provincial hacia los municipios del interior, la gestión local intenta continuamente hacerse cargo de todo lo que está a su alcance. Ahora, recibimos la noticia que la base operativa del Grupo de Ayuda Departamental (GAD) será removida de nuestra ciudad, medida que afectará directamente a Chacabuco en materia de prevención del delito.

Desde nuestro espacio, le exigiremos a las autoridades competentes que revean dicha medida y de lo contrario, que compensen las inversiones realizadas por el municipio de Chacabuco con el correcto funcionamiento de esta unidad y el destino de más oficiales para cubrir la faltante de seguridad creada por esta decisión”.